Волгоградцев приглашают принять участие сразу в двух конкурсах на футбольную тематику, о старте которых объявил интерактивный музей «Россия — моя история». Для участия в конкурсе рисунков «Я рисую футбол» и конкурсе стихов «Рифмованный мяч» приглашаются жители Волгоградского региона от 6 лет.

Конкурс «Я рисую футбол» проводится в двух возрастных категориях: дети (6-14 лет) и подростки и молодёжь (15-30 лет). К участию принимаются индивидуальные работы — изображения, выполненные на бумаге с использованием любых средств для рисования (карандаши, гуашь, фломастеры, тушь, акварель, мелки, пастель, цветные ручки и т.п.). В конкурсе не участвуют коллажи и аппликации, а также работы, которые полностью или частично выполнены с применением программ для графического моделирования и дизайна.

Фотографию конкурсной работы и заявку на участие в конкурсе необходимо отправить на электронный адрес myhistory34-gid@mail.ru в срок c 25 июня по 30 июня 2018 (в теме указывается название конкурса и фамилия участника, например: «Я рисую футбол». Иванов).

Подробно о конкурсе и требованиях к оформлению работ можно узнать на сайте или по телефону 8(8442) 97-91-83. Контактные лица: Минжинер Нина Дмитриевна, Свирида Наталья Александровна.

Конкурс «Рифмованный мяч» проводится в трёх возрастных категориях: дети (6-14 лет), подростки и молодёжь (14-30 лет) и граждане в возрасте от 30 лет и старше. Участник представляет конкурсную работу — стихотворение собственного сочинения, посвящённое футболу. К участию не принимаются белые стихи (нерифмованные произведения), а также стихи, содержащие ненормативную лексику, тексты с исковерканным русским языком. Конкурсную работу и заявку необходимо отправить на электронный адрес: myhistory34-gid@mail.ru в срок с 25 июня по 30 июня 2018 (в теме указывается название конкурса и фамилия участника, например: «Рифмованный мяч». Иванов).

Подробно о конкурсе и требованиях к оформлению работ можно узнать на сайте или по телефону 8(8442) 97-91-83. Контактные лица: Кузнецова Елена Михайловна, Красиков Алексей Николаевич.

Оба конкурса проводятся по 30 июля 2018 г. в три этапа. 1-й этап – подготовка конкурсных работ — с 4 июня по 24 июня 2018 г.; 2-й этап — приём работ и заявок — с 25 июня по 30 июня 2018 г.; 3-й этап — работа жюри и награждение победителей — с 1 июля по 30 июля 2018 г. Церемония награждения победителей состоится в Интерактивном музее «Россия – моя история» по адресу: г. Волгоград, Набережная имени 62-й Армии, 1б. Победители конкурса награждаются дипломами I, II и III степени. Все участники конкурсов получают диплом участника по электронной почте. Организатор оставляет за собой право учреждать специальные номинации и награждать победителей ценными призами.