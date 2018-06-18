Сразу вслед за Huawei P20 lite к нам в редакцию прибыл Huawei P20 – «середнячок» линейки, который может похвастаться не только топовым железом, но и искусственным интеллектом, выводящим камеру мобильного устройства на качественно новый уровень. Но обо всём по порядку. Начнём традиционно с технических характеристик и комплектации.

Технические характеристики устройства и комплектация:

Цвет: чёрный и полночный синий Материалы корпуса: стекло и металл Экран: 5,8 дюйм., LCD, 18,7:9, 2244×1080, 428 PPI Процессор: HiSilicon Kirin 970, 8-ядерный, 4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц Видеопроцессор Mali-G72 MP12 Оперативная память: 4 Гб Объем встроенной памяти: 128 ГБ Поддержка карт памяти: не поддерживает Основная камера: двойная 12/20 МП (F1.6/F1.8), автофокус, лазерный режим макросъемки Фронтальная камера: 24 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE Интерфейсы: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 ГГц), Bluetooth 4.2, BLE, USB Type-C, NFC Навигация: GPS/ГЛОНАСС /BeiDou Датчики: датчик отпечатков пальцев, датчик освещённости, датчик приближения, акселерометр, электронный компас, гироскоп Ёмкость аккумулятора: 3400 мА⋅ч Вес: 165 г Габариты (ШxВxТ): 70.8×149.1×7.65 мм Кол-во SIM-карт: 2 nano-SIM Стандарт защиты от влаги и пыли IP53 Версия операционной системы: Android 8.1 Oreo + EMUI 8.1 Комплектация: смартфон, наушники USB-C, зарядное устройство, кабель USB-C, адаптер «USB-C — разъем для наушников 3,5 мм», защитный чехол, краткое руководство пользователя, инструмент для извлечения SIM-карты, гарантийный талон

Дизайн и эргономика

На российский рынок Huawei P20 поставляется в двух цветовых решениях: чёрный и полночный синий. Смартфон выглядит очень дорого. В руке ощущается на твёрдую пятёрку. Качество сборки — на высочайшем уровне. Корпус изготовлен из высококачественного ударопрочного стекла, в меру закруглённые рамки выполнены из металла. Устройство имеет стандарт защиты от брызг воды и попадания пыли IP53. Из минусов можно отметить только то, что на глянцевой задней панели сильно видны отпечатки пальцев и пыль. В остальном – полный порядок.

На фронтальной панели расположен 5,8 дюймовый 2,5D дисплей с небольшим выступом («чёлкой» или «монобровью») под фронтальную камеру, датчики и разговорный динамик. Под экраном находится очень быстрый и точный сканер отпечатков пальцев.

Заднюю панель заняли: двойная камера, светодиодная вспышка, логотипы Huawei и Leica.

На левой грани расположился слот под две nano-SIM, на правой – качелька регулировки громкости и кнопка питания.

Основной динамик, Type-C и микрофон находятся на нижнем торце. На верхнем – дополнительный микрофон для шумоподавления и записи стереозвука.

Дисплей

Huawei P20 получил LCD дисплей размером 5,8 дюйма и разрешением 2244×1080 точек. Плотность пикселей составляет 428 PPI, соотношение сторон экрана – 18,7:9. Поддерживается до 10 одновременных касаний. Яркость 770 нит позволяет без труда воспринимать информацию на экране даже при ярком солнечном свете. Углы обзора максимальные.

В устройстве присутствуют все традиционные для смартфонов Huawei настройки экрана, в том числе регулировка температуры цвета по RGB-кругу. Из новшеств – режим умного разрешения, в котором девайс потребляет меньше энергии.

Интерфейс

В смартфоне используется связка Android 8.1 Oreo с EMUI 8.1. Интерфейс поддерживает многооконный режим с возможностью воспроизведения видео в окне. Есть возможность скрыть «монобровь» экрана в настройках контроллера. Системная навигация настраивается, можно выбрать один из четырёх вариантов управления смартфоном.

Помимо разблокировки, при помощи сканера отпечатков пальцев в настройках можно включить разблокировку по чертам лица, которая при хорошем освещении срабатывает очень быстро.

Благодаря встроенному чипу NFC можно пользоваться бесконтактными платежами Android Pay.

Мультимедиа

Смартфон в отличии от Huawei P20 Pro не имеет стереодинамиков, а оснащён лишь одним, который очень легко заслонить рукой при просмотре фильмов или игре. Звук громкий и даже объёмный. К разговорному динамику никаких претензий.

К сожалению, инженеры Huawei вырезали из своего устройства 3,5-миллиметровый разъём для наушников, поэтому придётся пользоваться либо Bluetooth-наушниками, либо использовать переходник, который, к счастью, есть в комплекте.

Стандартный плеер воспроизводит следующие форматы аудио: mp3, ogg, amr, aac, flac, wav, midi; видео: 3gp, mp4.

Производительность

За быстродействие Huawei P20 отвечает 8-ядерный HiSilicon Kirin 970 (4×Cortex A73 2,36 ГГц + 4×Cortex A53 1,8 ГГц), видеоускоритель Mali-G72 MP12 и 4 Гб оперативной памяти. Встроенной памяти — 128 ГБ. Возможность расширения памяти при помощи SD-карты отсутствует.

Несмотря на то, что в синтетических тестах результаты смартфона ниже, чем у устройств на базе процессора Qualcomm Snapdragon 845, он без труда справляется со всеми даже самыми тяжёлыми приложениями на максимальных графических настройках. Стоит отметить, что при длительной игре корпус смартфона ощутимо нагревается.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Результаты тестирования в играх:

World of Warships Blitz 60 FPS на сверхвысоких графических настройках. PUBG mobile Высокие графические настройки. World of Tanks Blitz Максимальные графические настройки, тени и звуки HD включены, высокое отображение растительности (58-60 FPS). Asphalt 8 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat 5 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Asphalt Экстрим: По бездорожью Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Real Racing 3 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Trial Xtreme 4 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Into the Dead 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Subway Surfers Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. Modern Combat: Versus Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний. CSR Racing 2 Максимальные графические настройки без малейших подтормаживаний.

Камеры

В качестве основной камеры выступают два модуля, разработанные вместе с компанией Leica, — 12-мегапиксельный цветной с диафрагмой F/1.6 и 20-мегапиксельный чёрно-белый с F/1.6. Имеются вспышка, двухактный зум без потери качества, оптическая стабилизация и автофокус, представляющий собой сочетание лазерного, контрастного и фазового методов фокусировки.

Благодаря процессору смартфона, камера научилась определять объект съёмки и подбирать наиболее подходящие настройки. Искусственный интеллект без проблем определяет, что перед ним кошка, а не мягкая игрушка.

В фирменном приложении камеры Huawei присутствует огромное количество очень полезных режимов съёмки, таких как: монохром, HDR, портретный режим, простая и объёмная панорамы, а также другие. Есть возможность сразу применять разного рода фильтры. В мануальном режиме теперь можно снимать в формате RAW, который хранит в себе больше информации для постобработки, например в Adobe Photoshop Lightroom. Эту функцию без сомнения оценят любители мобильной фотографии.

Качество фото, сделанных на Huawei P20, радует детализацией как в дневное, так и в ночное время. Шумы даже на максимальных значениях ISO отлично подавляются грамотно реализованной технологией шумоподавления и повышения резкости.

Фронтальная камера с разрешением сенсора 24 мегапикселя выдаёт качественные селфи с эффектом боке и в режиме «красивое лицо» разглаживает все неровности кожи.

Примеры фотографий в разных режимах и условиях съёмки:

Автоматический режим HDR HDR Панорамный режим Автоматический режим Ночной режим Режим широкой диафрагмы Фронтальная камера HDR HDR Автоматический режим rhdr Ночной режим HDR Монохром

Тест камеры на шумы на разных значениях ISO:

1 of 6

Отдельно стоит поговорить о видео. Huawei P20 способен записывать ролики в разрешении 4к с частотой 30 кадров в секунду и стереозвуком, а также HD видео 960 FPS, которое позволяет замедлять моменты в 32 раза. К большому сожалению, стабилизация изображения работает только при съёмке Full HD и Full HD+ с частотой 30 кадров в секунду. Автофокус в большинстве случаев работает на отлично.

Примеры видео:

Автономность

Автономность обеспечивает аккумулятор ёмкостью 3400 мА⋅ч. Смартфон гарантированно выдерживает день активного использования, к тому же, благодаря функции быстрой зарядки, он пополняет энергию всего за один час.

Цена

На момент написания обзора стоимость смартфона Huawei P20 в официальном интернет-магазине составляет 44 990 рублей. В подарок к крутому гаджету идет фитнес-браслет Huawei Band 2 Pro, который не так давно был у нас на обзоре, а также внешний аккумулятор Huawei Super Charge AP09S с технологией быстрой зарядки.