У городских электричек добавилась ещё одна остановка. Начиная с 1 июня 2018 года городские электрички должны совершать остановку на новом остановочном пункте «Акварель», строительство которого уже завершено.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», на остановочном пункте построены две пассажирские платформы. Каждая длиной 120 м и шириной 3 м. Впервые на сети дорог при их строительстве была применена новая технология – на специальные винтовые опоры были уложены металлические модульные конструкции, на которые монтировались стальные листы. Для удобства передвижения пассажиров поверхность платформ покрыта специальным стойким противоскользящим полимерным покрытием. Смонтированы навесы, установлено защитное ограждение. Платформы оборудованы пандусами и адаптированы для удобства передвижения маломобильных пассажиров.

Остановочный пункт «Акварель» уже был включен в расписание 34 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам: Тракторная Пассажирская – Канальная, Волгоград-1 — Канальная – Волгоград-1, Волгоград-1 – Котельниково – Волгоград-1, Волгоград-1 – Шпалопропитка – Волгоград-1, Тракторная Пассажирская – Южная – Тракторная Пассажирская, Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская – Шпалопропитка, Южная – Волгоград-1 – Южная. Всю подробную информацию о расписании электричек можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Напомним, что стоимость проезда по единому городскому тарифу составляет 40 рублей, при этом пассажиры могут воспользоваться всеми льготами, действующими на железнодорожном транспорте пригородного сообщения.