Введение

Редакция «Живого Волгограда» продолжает рубрику сравнения цен! В прошлом месяце мы снова посетили 8 сетевых магазинов, чтобы познакомить читателей с ценами на свежие фрукты и овощи. Вы можете узнать, где можно купить подешевле нужные вам продукты. В этот раз мы добавили в наш список еще две позиции – киви и редиску. Из восьми магазинов только в одном редиска продается на развес. В остальных – в упаковках по 500 грамм. В таблицу занесена цена на килограмм самого недорогого сорта каждого продукта.

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Лента

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета «Лента» действовали акции на бананы и лук. Цены в таблице указаны с учетом акции.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Ашан

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания. В день, когда редакция посещала магазин, мы на нашли на прилавке белокачанную капусту, поэтому мы не заносим ее в таблицу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Пятерочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала акция на грейпфруты, апельсины и груши. Цены в таблице указаны с учетом скидки. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке киви.

 

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Радеж

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, огурцов на развес не было. Покупателям предлагалось приобрести упаковку 800 грамм за 69,99 руб. В таблицу занесена цена из расчета на килограмм. Также в магазине действовала акция на мандарины и апельсины. Цены в таблицу занесены с учетом скидки. Также в «Радеже» можно купить редиску на развес. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке грейпфруты.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Покупочка

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Магнит

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните». В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке лимоны и редис.

 

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

СуперМАН

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Перекресток

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Все цены заканчиваются на 90 копеек. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов, мы не обнаружили на прилавке свеклу.

Где фрукты и овощи дешевле? Обзор цен мая Featured Общество

Так где же дешевле?

Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.

Фрукты

Груши

Груши

Дешевле в «Ашане», дороже в «Радеже».

Мандарины

Мандарины

Дешевле в «Радеже», дороже в «СуперМАНе».

Яблоки

ЯБЛОКИ

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».

Грейпфруты

ГРЕЙПФРУТЫ

Дешевле в «Ашане», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.

Апельсины

Апельсины

Дешевле в «Радеже», дороже в «Перекрестке».

Лимон

Лимоны

Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке», «СуперМАНе», «Магнит» в сравнении не участвовал.

Бананы

Бананы

Дешевле в «Ленте», дороже в «СуперМАНе».

Киви

Киви

Дешевле в «Покупочке», «Магните», дороже в «СуперМАНе». «Пятерочка» в сравнении не участвовала.

Овощи

Морковь

Морковь

Дешевле в «Ленте», дороже в «СуперМАНе».

Лук

Лук репчатый

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Радеже».

Капуста

Капуста

Дешевле в «СуперМАНе», дороже в «Перекрестке». «Ашан» в сравнении не участвовал.

Томат

Томаты

Дешевле в «Пятерочке», «Перекрестке», дороже в «СуперМАНе».

Огурцы

Огурцы

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».

Картофель

Картофель

Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», дороже в «Перекрестке».

Свекла

Свекла

Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Магните». «Перекресток» в сравнении не участвовал.

Редис

Редис

Дешевле в «Радеже», дороже в «Пятерочке», «Перекрестке». «Магнит» в сравнении не участвовал».

Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.

Замер цен произведен 26.05.2018


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