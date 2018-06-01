Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, огурцов на развес не было. Покупателям предлагалось приобрести упаковку 800 грамм за 69,99 руб. В таблицу занесена цена из расчета на килограмм. Также в магазине действовала акция на мандарины и апельсины. Цены в таблицу занесены с учетом скидки. Также в «Радеже» можно купить редиску на развес. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке грейпфруты.