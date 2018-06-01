Редакция «Живого Волгограда» продолжает рубрику сравнения цен! В прошлом месяце мы снова посетили 8 сетевых магазинов, чтобы познакомить читателей с ценами на свежие фрукты и овощи. Вы можете узнать, где можно купить подешевле нужные вам продукты. В этот раз мы добавили в наш список еще две позиции – киви и редиску. Из восьми магазинов только в одном редиска продается на развес. В остальных – в упаковках по 500 грамм. В таблицу занесена цена на килограмм самого недорогого сорта каждого продукта.
Закупаться в «Ленте» особенно выгодно владельцам карт этого гипермаркета. Цены в таблице указаны по карте. В день нашего посещения гипермаркета «Лента» действовали акции на бананы и лук. Цены в таблице указаны с учетом акции.
В Волгограде два гипермаркета «Ашан» с огромным выбором продуктов питания. В день, когда редакция посещала магазин, мы на нашли на прилавке белокачанную капусту, поэтому мы не заносим ее в таблицу.
На момент нашего посещения магазина «Пятерочка» действовала акция на грейпфруты, апельсины и груши. Цены в таблице указаны с учетом скидки. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке киви.
Товары, выгодные по цене, в магазинах «Радеж» отмечают желтыми ценниками. Некоторые продукты здесь можно приобрести со скидкой, если воспользоваться картой «Радеж». Все цены заканчиваются на 99 копеек. В магазине, где побывала редакция, огурцов на развес не было. Покупателям предлагалось приобрести упаковку 800 грамм за 69,99 руб. В таблицу занесена цена из расчета на килограмм. Также в магазине действовала акция на мандарины и апельсины. Цены в таблицу занесены с учетом скидки. Также в «Радеже» можно купить редиску на развес. В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке грейпфруты.
В универсамах «Покупочка» кроме обычных ценников есть розовые и желтые, они предлагают товары по более низкой стоимости.
Существует три магазина этой розничной сети, где можно приобрести продукты питания, – «Магнит», «Семейный Магнит» и «Магнит у дома». Мы побывали в «Магните». В день, когда редакция посещала магазин, мы не нашли на прилавке лимоны и редис.
В 2017 году значительно сократилось число магазинов сети «МАН», но магазин «СуперМАН» продолжает свою работу.
Торговая сеть «Перекресток» появилась в нашем городе недавно. На прилавках магазинов этой сети представлен разнообразный выбор продуктов. Все цены заканчиваются на 90 копеек. На момент посещения нашей редакцией одного из магазинов, мы не обнаружили на прилавке свеклу.
Так где же дешевле?
Мы знаем цены на продукты в восьми магазинах, пришло время их сравнить. Мы разместили каждое наименование в индивидуальном окошке. Щелкайте на них и сможете просмотреть диаграммы сравнения цен.
Фрукты
Груши
Дешевле в «Ашане», дороже в «Радеже».
Мандарины
Дешевле в «Радеже», дороже в «СуперМАНе».
ЯБЛОКИ
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «СуперМАНе».
ГРЕЙПФРУТЫ
Дешевле в «Ашане», дороже в «СуперМАНе», «Радеж» в сравнении не участвовал.
Апельсины
Дешевле в «Радеже», дороже в «Перекрестке».
Лимоны
Дешевле в «Ленте», дороже в «Пятерочке», «СуперМАНе», «Магнит» в сравнении не участвовал.
Бананы
Дешевле в «Ленте», дороже в «СуперМАНе».
Киви
Дешевле в «Покупочке», «Магните», дороже в «СуперМАНе». «Пятерочка» в сравнении не участвовала.
Овощи
Морковь
Дешевле в «Ленте», дороже в «СуперМАНе».
Лук репчатый
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Радеже».
Капуста
Дешевле в «СуперМАНе», дороже в «Перекрестке». «Ашан» в сравнении не участвовал.
Томаты
Дешевле в «Пятерочке», «Перекрестке», дороже в «СуперМАНе».
Огурцы
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Перекрестке».
Картофель
Дешевле в «Ленте», «Ашане», «Покупочке», дороже в «Перекрестке».
Свекла
Дешевле в «Ленте», «Ашане», дороже в «Магните». «Перекресток» в сравнении не участвовал.
Редис
Дешевле в «Радеже», дороже в «Пятерочке», «Перекрестке». «Магнит» в сравнении не участвовал».
Мы сравнили цены в восьми магазинах города. Где все-таки приобретать продукты, выбор остается за вами.
Замер цен произведен 26.05.2018