Компания Fly уже довольно длительное время выпускает смартфоны линейки Power Plus, которые характеризуются большой автономностью и низкой стоимостью. У нас в обзоре уже было одно из устройств этой линейки – Fly Power Plus 2. В этот раз мы поговорим о его продолжателе – Fly Power Plus XXl (FS530).
Комплектация
Устройство упаковано в знакомую нам по предыдущим обзорам картонную коробку фирменной бело-синей расцветки. Внутри упаковки помимо смартфона находятся кабель micro-USB, зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон.
Технические характеристики устройства:
|Цвета:
|чёрный, шампань, красный
|Материалы корпуса:
|пластик и стекло
|Экран:
|IPS, 5 дюймов, 1280×720, 294, 16:9
|Процессор:
|MediaTek MT6737, 1300 МГц, 4 ядра
|Видеопроцессор
|Mali-T720 MP2
|Оперативная память:
|1 Гб
|Объем встроенной памяти:
|8 ГБ
|Поддержка карт памяти:
|объемом до 64 Гб
|Основная камера:
|8 МП, автофокус, вспышка, видео 720p 15 кадров в секунду
|Фронтальная камера:
|5 МП, фиксированный фокус
|Сети:
|GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4
|Интерфейсы:
|802.11b/g/n 2.4 ГГц, Micro-USB, Bluetooth 4.0, 3.5 мм
|Навигация:
|GPS
|Датчики:
|сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр
|Ёмкость аккумулятора:
|Li-polymer, 4900 мА⋅ч
|Вес:
|205 г
|Габариты (ШxВxТ):
|74x147x10.4 мм
|Кол-во SIM-карт:
|Micro-SIM + nano-SIM
|Версия операционной системы:
|Android 7.0 Nougat + Yandex Launcher
Дизайн и эргономика
В дизайне смартфона практически ничего не поменялось – всё тот же толстый пластиковый корпус с закруглёнными гранями, углами и большущими рамками вокруг экрана.
На лицевой стороне смартфона расположились фронтальная камера, разговорный динамик и датчики приближения и освещённости. На задней – модуль главной камеры, вспышка, основной динамик и сканер отпечатков пальцев, который функционирует медленно и частенько не срабатывает с первого прикосновения.
Качелька регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой боковой грани, на левой – пусто.
Верхний торец заняли 3,5 мм аудиоразъём и micro-USB. На нижнем в гордом одиночестве расположился микрофон.
Производитель решил внести изменения в доступные цветовые решения и заменил голубой цвет на более привлекательный красный. Чёрный и шампань остались нетронутыми.
Благодаря более ёмкому аккумулятору (в сравнении с предшественником) смартфон приобрёл более внушительные габариты – 74x147x10.4 мм. И из-за веса в 205 г устройство не совсем комфортно ощущается в руке, но к этому со временем можно привыкнуть.
Что же касается качества сборки, тот тут, к сожалению, есть недочёт в виде плохо прилегающей на правой грани крышке. Для того, чтобы она встала на место, приходится с приличными усилиями вдавливать её в корпус.
Дисплей
В аппарате установлен пятидюймовый IPS дисплей с разрешением 1280×720 и соотношением сторон 16:9. Плотность точек составляет 294 PPI. Для защиты от царапин используетcя стекло AGC.
Уровня максимальной яркости экрана для комфортного использования смартфона в солнечный день сильно не хватает. В отличии от Power Plus 2, у которого была только ручная настройка яркости, в Fly Power Plus XXl есть автоматическая. Углы обзора хорошие, но не идеальные. Цветовая температура дисплея не настраивается. Поддерживаются только два одновременных касания.
Интерфейс
В Power Plus XXl установлена устаревшая версия Android 7.0 Nougat с оболочкой Yandex Launcher. Проблемы с подтормаживаниями и зависаниями интерфейса из-за огромного количества предустановленных партнёрских приложений, к сожалению, никуда не делись. Плавной работы можно добиться только после удаления всего мусора.
Никаких изменений в интерфейсе замечено не было.
Мультимедиа
Основной динамик тихий, никакого объёма и детализации звука ожидаемо нет. В наушниках звучание, естественно, лучше, но сказать, что оно отличное, нельзя. Разговорный динамик обычный — не хороший и не плохой.
Стандартный аудиоплеер позволяет воспроизводить следующее форматы: AMR, AWB, M4A, MID, WAV, MP3, 3GPP; видеоплеер: WebM, AVI, MP4, MOV, 3GP. Также имеется встроенное приложение для прослушивания FM-радио.
Производительность
В смартфоне установлен всё тот же четырёхъядерный MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1300 МГц, видеочип Mali-T720 MP2, 1 гигабайт оперативной памяти и 8 Гб встроенной. Есть отдельный слот для карты памяти объемом до 64 Гб. Ситуация с производительностью в играх ничуть не поменялась. Как и на Power Plus 2, можно запускать только самые простенькие развлечения.
AnTuTu на устройстве зависает, из-за чего при тестировании использовались только два бенчмарка:
Камеры
Power Plus XXl оснащён восьмимегапиксельным основным модулем с автофокусом и пятимегапиксельной фронтальной камерой с фиксированной фокусировкой. Качество фотографий оставляет желать лучшего. Тестировать смартфон на шумы не представляется возможным, потому что из приложения камеры, в котором и так крайне мало настроек, зачем-то убрали функцию ручной регулировки ISO.
Примеры фотографий:
Функция видео в устройстве есть для галочки, потому что качество и количество кадров в секунду просто ужасные.
Примеры видео 720 p, 15 FPS (день/ночь):
Автономность
За литий-полимерный аккумулятор можно только похвалить, ведь его ёмкость составляет 4900 мА⋅ч. Время работы от батареи при разговоре – около 20 часов, при прослушивании аудио – 100 часов. При просмотре видео аккумулятора хватит почти на 6 часов. А при повседневном использовании без розетки смартфон проживёт полтора – два дня.
Цена
На момент обзора стоимость смартфона составляет от 5390 до 6490 рублей.