Компания Fly уже довольно длительное время выпускает смартфоны линейки Power Plus, которые характеризуются большой автономностью и низкой стоимостью. У нас в обзоре уже было одно из устройств этой линейки – Fly Power Plus 2. В этот раз мы поговорим о его продолжателе – Fly Power Plus XXl (FS530).

Комплектация

Устройство упаковано в знакомую нам по предыдущим обзорам картонную коробку фирменной бело-синей расцветки. Внутри упаковки помимо смартфона находятся кабель micro-USB, зарядное устройство, инструкция и гарантийный талон.

Технические характеристики устройства:

Цвета: чёрный, шампань, красный Материалы корпуса: пластик и стекло Экран: IPS, 5 дюймов, 1280×720, 294, 16:9 Процессор: MediaTek MT6737, 1300 МГц, 4 ядра Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Оперативная память: 1 Гб Объем встроенной памяти: 8 ГБ Поддержка карт памяти: объемом до 64 Гб Основная камера: 8 МП, автофокус, вспышка, видео 720p 15 кадров в секунду Фронтальная камера: 5 МП, фиксированный фокус Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 Интерфейсы: 802.11b/g/n 2.4 ГГц, Micro-USB, Bluetooth 4.0, 3.5 мм Навигация: GPS Датчики: сканер отпечатков пальцев, датчик освещения, датчик приближения, акселерометр Ёмкость аккумулятора: Li-polymer, 4900 мА⋅ч Вес: 205 г Габариты (ШxВxТ): 74x147x10.4 мм Кол-во SIM-карт: Micro-SIM + nano-SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat + Yandex Launcher

Дизайн и эргономика

В дизайне смартфона практически ничего не поменялось – всё тот же толстый пластиковый корпус с закруглёнными гранями, углами и большущими рамками вокруг экрана.

На лицевой стороне смартфона расположились фронтальная камера, разговорный динамик и датчики приближения и освещённости. На задней – модуль главной камеры, вспышка, основной динамик и сканер отпечатков пальцев, который функционирует медленно и частенько не срабатывает с первого прикосновения.

Качелька регулировки громкости и кнопка питания находятся на правой боковой грани, на левой – пусто.

Верхний торец заняли 3,5 мм аудиоразъём и micro-USB. На нижнем в гордом одиночестве расположился микрофон.

Производитель решил внести изменения в доступные цветовые решения и заменил голубой цвет на более привлекательный красный. Чёрный и шампань остались нетронутыми.

Благодаря более ёмкому аккумулятору (в сравнении с предшественником) смартфон приобрёл более внушительные габариты – 74x147x10.4 мм. И из-за веса в 205 г устройство не совсем комфортно ощущается в руке, но к этому со временем можно привыкнуть.

Что же касается качества сборки, тот тут, к сожалению, есть недочёт в виде плохо прилегающей на правой грани крышке. Для того, чтобы она встала на место, приходится с приличными усилиями вдавливать её в корпус.

Дисплей

В аппарате установлен пятидюймовый IPS дисплей с разрешением 1280×720 и соотношением сторон 16:9. Плотность точек составляет 294 PPI. Для защиты от царапин используетcя стекло AGC.

Уровня максимальной яркости экрана для комфортного использования смартфона в солнечный день сильно не хватает. В отличии от Power Plus 2, у которого была только ручная настройка яркости, в Fly Power Plus XXl есть автоматическая. Углы обзора хорошие, но не идеальные. Цветовая температура дисплея не настраивается. Поддерживаются только два одновременных касания.

Интерфейс

В Power Plus XXl установлена устаревшая версия Android 7.0 Nougat с оболочкой Yandex Launcher. Проблемы с подтормаживаниями и зависаниями интерфейса из-за огромного количества предустановленных партнёрских приложений, к сожалению, никуда не делись. Плавной работы можно добиться только после удаления всего мусора.

Никаких изменений в интерфейсе замечено не было.

Мультимедиа

Основной динамик тихий, никакого объёма и детализации звука ожидаемо нет. В наушниках звучание, естественно, лучше, но сказать, что оно отличное, нельзя. Разговорный динамик обычный — не хороший и не плохой.

Стандартный аудиоплеер позволяет воспроизводить следующее форматы: AMR, AWB, M4A, MID, WAV, MP3, 3GPP; видеоплеер: WebM, AVI, MP4, MOV, 3GP. Также имеется встроенное приложение для прослушивания FM-радио.

Производительность

В смартфоне установлен всё тот же четырёхъядерный MediaTek MT6737 с тактовой частотой 1300 МГц, видеочип Mali-T720 MP2, 1 гигабайт оперативной памяти и 8 Гб встроенной. Есть отдельный слот для карты памяти объемом до 64 Гб. Ситуация с производительностью в играх ничуть не поменялась. Как и на Power Plus 2, можно запускать только самые простенькие развлечения.

AnTuTu на устройстве зависает, из-за чего при тестировании использовались только два бенчмарка:

Камеры

Power Plus XXl оснащён восьмимегапиксельным основным модулем с автофокусом и пятимегапиксельной фронтальной камерой с фиксированной фокусировкой. Качество фотографий оставляет желать лучшего. Тестировать смартфон на шумы не представляется возможным, потому что из приложения камеры, в котором и так крайне мало настроек, зачем-то убрали функцию ручной регулировки ISO.

Примеры фотографий:

Функция видео в устройстве есть для галочки, потому что качество и количество кадров в секунду просто ужасные.

Примеры видео 720 p, 15 FPS (день/ночь):

Автономность

За литий-полимерный аккумулятор можно только похвалить, ведь его ёмкость составляет 4900 мА⋅ч. Время работы от батареи при разговоре – около 20 часов, при прослушивании аудио – 100 часов. При просмотре видео аккумулятора хватит почти на 6 часов. А при повседневном использовании без розетки смартфон проживёт полтора – два дня.

Цена

На момент обзора стоимость смартфона составляет от 5390 до 6490 рублей.