Уже неделю Волгоград — в центре футбольной лихорадки. Гостиницы переполнены иностранцами, в общественном транспорте граждане во главе с кондуктором судорожно пытаются объяснить гостям из зарубежья, на какой остановке выйти, чтобы попасть на стадион, пабы работают до последнего клиента, а клиенты и не собираются расходиться и разговаривают преимущественно на английском. Разноголосая толпа абсолютно счастливых людей вихрем проносится по улицам города, меняя его облик до неузнаваемости.

Меккой фанов со всего света в Волгограде стала Центральная набережная, именно здесь расположился Фестиваль болельщиков FIFA. Живой Волгоград не обошел вниманием это событие. Мы все «протопали» своими ногами и готовы дать вам несколько советов, как максимально комфортно отдохнуть на Фанфесте.

1. Боремся с мошкарой

Возьмите с собой крем или спрей от мошек (объем тары — до 100 мл), с недавних пор они разрешены к проносу на территорию. Не путайте с аэрозолями, с ними все же придется попрощаться у входа.

2. Заходим грамотно

Если вы хотите пройти побыстрее, лучше заходите через G 2 или 3, людей там значительно меньше. С собой не берите длинные зонты, селфи-палки и прочие предметы, которые могут быть опасными и нанести травмы в толпе людей. И еще: пушистики и блохастики — тоже под запретом, с домашними животными и ручными собачками не пускают. Подробнее о правилах поведения на площадке и списке запрещенных вещей здесь.

3. Отдыхаем красиво

Натуральная Европа, господа! Теперь у нас все сидят на полу, лестница Центральной набережной превращается в одну большую трибуну. Захватите с собой плед или подстилку — сидеть будет комфортнее.

4. Когда лучше приходить

Каждый день площадка начинает работать в разное время, с расписанием можно познакомиться на официальном сайте мероприятия и не забывайте следить на нашим календарем. Но мы вывели одну закономерность. В обычные дни Фестиваль открывается за 2 часа до первой трансляции, в матчевые дни в Волгограде, а также в день закрытия она откроется аж за 3 часа до первого матча. Музыкальные группы и творческие коллективы выступают в промежутках между матчами. Так что программу трансляций в руки и смело на Фанфест!

5. Как поступать в пиковые дни

Пиковые — это те, когда матчи проходят в городе и, конечно же, во время игры сборной России. Здесь особые тонкости, ну если вы, конечно же, хотите попасть на площадку. Приходите пораньше, если матч начинается в 21:00, не бегите за 10 минут до открытия. Приходите в 20:00, а лучше — раньше. Вам правда будет чем заняться. Если побежите, как говорится, «time in», есть вероятность, что первый тайм вы простоите в очереди на вход. Площадка не резиновая. Чтобы избежать давки, когда на ней становится оооооочень много людей, запускать на территорию начинают дозированно. Стоять на проходной неприятно, зато безопасно!

6. Что делать, если ничего не понятно?

Главное, не паниковать и обращаться к городским волонтерам — ребятам в красивой синей форме. Они подскажут, где выйти и как пройти к фуд-корту, а если не смогут ответить сами, обязательно свяжутся с коллегами, и вашу проблему однозначно решат.

7. А зачем вообще нужен этот фест?

Чтобы смотреть футбол всем вместе, абсолютно бесплатно, на любимой набережной, в самом сердце Волгограда и на гигантском экране. А еще — чтобы петь песни с тунисцами, практиковать произношение с англичанами, танцевать с американцами, давать интервью мировым телеканалам, быть счастливыми здесь и сейчас!