Уже скоро стартует чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, и Волгоград, как город-организатор, подготовил для жителей и гостей города множество меропрятий. В связи с этим движение транспорта по Волгограду будет временно ограничено, это касается транзитного, крупногабаритного и даже личного транспорта.

Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области сообщает, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения при подготовке и проведении в Волгограде мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в соответствии с «Соглашением принимающего города» на территории Волгограда будет введен запрет на движение, остановку и стоянку транспортных средств в период с 13.06.2018 по 16.07.2018.

В соответствии с распоряжением департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 09.04.2018 № 138-р будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств на участках улично-дорожной сети г. Волгограда. Перечень улиц и автомобильных стоянок, подпадающих под ограничение дорожного движения, можно посмотреть по ссылке.

В соответствии с распоряжением департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 21.05.2018 № 217-р, будут запрещены движение, остановка и стоянка крупногабаритных, тяжеловесных транспортных средств, а также транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, по участкам улично-дорожной сети г. Волгограда. С перечнем участков улично-дорожной сети г. Волгограда, по которым запрещено движение, можно ознакомиться по ссылке.

Также по распоряжению департамента городского хозяйства администрации Волгограда от 28.02.2018 № 84-р определены маршруты движения транзитных транспортных средств на время проведения в г. Волгограде мероприятий чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, которые можно посмотреть по ссылке.