В Волгоградской области были пущены в работу две новые плавучие насосные станции, которые позволят обеспечить орошением Быковский и Николаевский районы. Новые плавучие станции были установленные взамен устаревших, на реконструкцию двух систем «Волгоградмелиоводхоза» были направлены около 400 миллионов рублей из федерального бюджета.

Выделенные средства были направлены на установку новых насосных станций и обновление двух систем в целом: объекты, существующие здесь с советских времен, не были способны обеспечить орошение в необходимом объеме.

В настоящее время Заволжская и большая Волгоградская оросительные системы включают две головные насосные станции, около 160 километров каналов и два десятка гидротехнических сооружений, 26 подкачивающих установок. Проведенная реконструкция расширила возможности сельхозпроизводителей двух районов и позволила увеличить поливную площадь с 13 тысяч гектаров, на которых выращивают кормовые и бахчевые культуры, овощи, до 30 тысяч гектаров.