В Красноармейском районе начал работать дополнительный речной маршрут, который будет ходить в летний период по маршруту «Монумент»- «Полуостров Сарептский». Всего в городе сейчас уже работает 11 маршрутов речных трамвайчиков, в том числе открытые в начале июня летние рейсы «Волгоград — Краснослободск», «Волгоград — Бакалда» и «Бакалда — Культбаза».

​Благодаря открытию нового летнего речного рейса для отдыха волгоградцев стал доступен песчаный пляж на полуострове Сарептский. Стоимость проезда составит 25 рублей.

Кораблик отправляется от Речпорта ежедневно, время отправлений 7:00, 8:00, 9:00, 13:00, 17:00, 18:00 и 19:00. Стоимость билета для взрослых — 50 рублей, детский билет можно приобрести в два раза дешевле.

Два летних рейса до турбазы «Бакалда» также начнут курсировать уже в начале июня: «Волгоград — Бакалда» и «Бакалда — Культбаза». Работают эти маршруты по понедельникам и вторникам. Время отправления от Волгограда в понедельник в 7:30, 16:30 и в 18:30, время отправления от «Бакалды» в 9:20 и 18:20, по вторникам кораблик отправляется с набережной в 7:30 и 16:30, со стороны турбазы рейсы в 6:35, 9:20 и 18:20.

От «Культбазы» до «Бакалды» по понедельникам кораблик ходит в 6:00, 8:45 и 17:45 и 8:45 и 17:45 в обратном направлении. Во вторник до острова Сарпинский время отправления 7:50 и 16:50, от «Культбаза» кораблик отправляется в 6:00, 8:45 и 17:45. Стоимость проезда на каждом маршруте составляет 80 рублей, для детей – 40 рублей.

С открытием нового летнего рейса до полуострова Сарептский в Волгограде общее количество речных маршрутов составит 11 направлений, в том числе 9 до острова Сарпинский.