Уже скоро поезда № 15/16 Волгоград — Москва будут перевозить в багажном купе домашних животных. Нововведение начнет действовать с 16 июля текущего года.

Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», в целях повышения качества обслуживания АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запускает новую услугу – перевозку домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу и перевезти домашнее животное можно будет с 16 июля 2018 года.

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК», в том числе в пассажирском поезде № 15/16 сообщением Волгоград – Москва.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Стоимость «билета для питомца» будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы, а также хомяки, морские свинки, кролики и черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах). В течение всей поездки животное должно находиться в клетке (контейнере) в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.

Один отправитель может оформить не более трех мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трех измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере можно перевозить не более двух питомцев. При этом если погрузку и выгрузку клеток осуществляют проводники, то вес каждой клетки вместе с животным не должен превышать 10 кг, а если отправитель и получатель осуществляют погрузку самостоятельно, то вес может быть до 75 кг. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.