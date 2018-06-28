Телеком-оператор «Дом.ru» запускает масштабный технический проект, чтобы повысить качество работы и бесперебойность собственной телекоммуникационной сети. Компания проведет работы в почти 15 тысячах домов во всех городах, включая Волгоград.

Адресная программа проекта и виды работ определены на основании данных системы проактивного сервиса (СПАС), запущенной в начале года. СПАС в онлайн-режиме находит клиентов, которые испытывают трудности с предоставлением услуг из-за неисправности на узле сети, в подъезде или даже в квартире, что позволяет решать их еще до того, как абонент обратится в компанию. На основании данных СПАС и систем технического учета компания провела анализ дефектов на сети и их влияния на обращаемость в компанию.

В течение года на участках сети оператор заменит медные кабели на оптические, установит источники бесперебойного питания и новые аккумуляторные батареи, заменит устаревшие коммутаторы, используемые для приема и передачи данных, а также приведет домовую сеть к принятым в компании стандартам. Также «Дом.ru» проведет резервирование сети, за счет использования кольцевой топологии. Это улучшит бесперебойность предоставления сервисов. Если случится авария, например, оборвется кабель, интернет-сигнал будет направлен абоненту по другой стороне «кольца». В результате клиент защищен от долговременного отключения.

«Мы начали подходить к модернизации сети таргетированно, исходя из потребностей клиентов и ориентируясь на те участки и дома, где по данным СПАС клиенты могут испытывать трудности при пользовании услугами. Уже сейчас мы можем отслеживать работу сотен тысяч единиц оборудования, установленного в квартирах наших клиентов, анализировать и превентивно повышать качество работы сети и технического сервиса. Благодаря СПАСу мы имеем большой массив данных и можем решать вопросы системно. Повышение качества сети – это стратегически важный проект для компании», — отмечает директор по подключению и техническому сервису «Дом.ru» Антон Федоров.