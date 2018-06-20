Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» приглашает на онлайн-семинар «Как убить робота в менеджере».

Семинар будет интересен всем, кто хочет:

  • Повысить конверсию воронки продаж и начать работать по формуле «контакт=сделка»;
  • Ускорить переход менеджеров-новичков в профессионалов;
  • Получить большее от отдела продаж при тех же затратах.

Ведущий семинара – бизнес-тренер Михаил Воронков: 13 лет управленческой и тренерской деятельности, более 450 корпоративных и открытых тренингов, консалтинговых проектов в 60 городах России.

Михаил расскажет, как перейти от скриптов к разговору с клиентом и нестандартно отработать стандартные ответы, научит, как развить вариативное мышление менеджера и подружиться с клиентом еще до встречи.

Вебинар состоится 21 июня 2018 года, начало в 11.00 по московскому времени.

Участие бесплатное. Регистрация обязательна.

Чтобы принять участие в вебинаре:

  • Перейдите по ссылке.
  • Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться бесплатно».
  • Заполните форму.
  • За 30 минут до начала вебинара перейдите по ссылке, указанной в письме с данными о регистрации, и нажмите «Участвовать».

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