В новое заведение «Рябчик», что расположилось в самом центре города, так и хочется заглянуть на порцию чего-нибудь вкусненького. Заходите, не стесняйтесь, вас встретит стильный интерьер и необычное меню. Мы не устояли и готовы поделиться впечатлениями.

Где?

Центральный район, ул. Советская, 15.

С 11:00 до 23:00

Интерьер

Стильно, просторно, уютно. Помещение можно разделить на три зоны: вход, барная стойка и общий зал, а еще один небольшой зал является частью помещения, но при желании в нем можно уединенно отметить торжество своей компанией. Есть столики на двоих и на группы из 4-6 человек. Первое время просто невозможно отвести глаз от оформления потолка, стен, обилия баночек и скляночек, мягкого света, стены, оформленной растениями и многого другого. Дизайнеры постарались на славу, заходите получить истинное эстетическое удовольствие.

Чем кормят?

Признаться честно, мы так и не поняли! Меню и порции, кажется, рассчитаны на то, чтобы вы забежали исключительно перекусить и уж никак не наесться. Бизнес-ланча нет, зато есть закуски, салаты, супы, десерты, вареники, пельмени, манты, чебуреки, которые, по легенде, лепят именно в заведении. Рядом с ними в меню: такос, вонтоны, спринг-ролы и крем из авокадо. Что за кухня и какая у нее концепция, мы не поняли, видимо, «кухня народов мира»….

Ценник — от 120 рублей за 150 грамм вареников с картошкой до 790 рублей за фирменное блюдо — утку в особом маринаде.

Мы остановились на такос со свининой и на привычной шаурме. За 180 и 190 «деревянных» соответственно. Нам принесли нечто прохладное, очень симпатичное, но на вкус — никакое.

На десерт был тот самый крем из авокадо с какао за 180 рублей. В чем прикол этого десерта, мы не поняли. Склизко, не очень сладко, но, видимо, очень модно и полезно.



Что пить?

Есть барная карта и целая стойка, а вместе с ней текила, бренди, джин, ром, разливное пиво, вина, виски, коктейли — уж как-то подозрительно шикарно для закусочной! Небольшой выбор кофе и прохладительных напитков. Еще обещают оригинальные настойки, но мы их не пробовали. Зато хотели попробовать фирменные лимонады, которых в наличии не оказалось, пришлось пить сок — 1 л. за 200 рублей. Чашка капуччино — 90 р.



Время ожидания

Слово «бистро» в названии предполагает, что блюдо готовится быстро, но, видимо, не в случае с «Рябчиком». Свой заказ — шаурму, которая в любом ларьке готовится не больше 5 минут — мы ждали минут 25, и это при условии, что кроме нас в зале был всего лишь один человек. Нам показалось это непростительным промедлением для заведения, называющегося «бистро-закусочная».

Расчет

Наличку и карты принимают без затруднений.



Персонал

Скромные и вежливые, но, видимо, не очень опытные, не успели «набить руку», меню знают плоховато, состав блюд — тоже.



«Фишки»

В зале уже начали проводить мастер-классы, правда, как мы поняли, это не инициатива администрации кафе. Но кулинарный мастер-класс явно не последний в этом заведении. Следите за подробностями в инстаграммме Рябчика. Есть вегетарианское меню, еще обещают летнюю веранду, впрочем, этим не удивить. Есть вайфай, если вам это, конечно, интересно)



P.S.

Мы бы рекомендовали это заведение молодым девушкам, которые приходят в кафе, чтобы пофоткаться в красивых интерьерах. Пока вы будете ждать свое блюдо, успеете сделать массу крутых кадров в шикарном интерьере. Если вы идете с детьми или с голодным мужем, лучше идите мимо)