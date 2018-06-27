Уже скоро на «Волгоград Арене» состоится матч ЧМ-2018 между сборными Японии и Польши. А значит, в наш город съедутся болельщики из этих стран. В связи с этим городской центр международного культурного обмена приглашает на Дни Польши, в рамках которых в Волгограде пройдёт двухдневный фестиваль польского кино. В историческом здании «Лофт1890» зрители увидят лучшие польские фильмы, посвящённые футболу, а в перерывах между кинопоказами продегустируют блюда польской кухни.

Сбор гостей на мероприятие начнётся 29 июня в 18:50. Перед участниками встречи выступят представители Польского культурного центра, после чего начнется показ художественного фильма «Футбольный покер» – спортивной комедии о том, как президенты футбольных клубов переманивают друг у друга лучших игроков. В 21:00 гости увидят фильм «Стадион бездомных», в котором рассказывается о совершенно необычной футбольной команде, твердо настроенной на победу.

30 июня в 18:00 состоится показ документального фильма «Мундиаль. Высокие ставки». Это реальная история о спорте и политике в условиях военного положения в Польше. А в 19:40 вниманию зрителей предложат фильм «Решающая игра», который получил Приз за лучший короткометражный художественный фильм на Варшавском кинофестивале. В завершении фестиваля польского кино зрители увидят художественный фильм «Звёзды» – биографическую спортивную кинокартину о соперничестве между друзьями сначала в жизни, а затем и на газонах стадионов.

В перерывах между кинопоказами зрители смогут попробовать блюда и напитки польской кухни, пообщаться с польскими гостями, принять участие в конкурсах.

Вход на кинофестиваль бесплатный, для лиц старше 18 лет, по предварительной записи. Записаться на участие в мероприятии и уточнить дополнительную информацию можно по контактным телефонам 8-902-363-0967, +7(8442) 33-1890.

Напомним, Центр международного культурного обмена действует в здании креативного пространства «Лофт1890» в дни ЧМ-2018. Здесь уже состоялись День Англии и День Исландии. Для того, чтобы представить иностранным гостям историю города-организатора, «Лофт1890» подготовил выставку архивных фотографий «Царицын футбольный», также разработал экскурсию по историческому зданию, где находится центр. Организаторами проекта выступают креативное пространство «Лофт1890», региональное Агентство развития туризма и социокультурных проектов при поддержке комитета культуры Волгоградской области.