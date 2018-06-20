Уже совсем скоро на стадионе «Волгоград Арена» состоится футбольный матч Нигерия – Исландия. В связи с этим 22 и 23 июня в Волгограде будут курсировать дополнительные электропоезда по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 – Акварель.

Первый рейс по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган от о.п. Акварель отправится в 13:16. Последний электропоезд от о.п. Мамаев Курган – в 00:10.

Обращаем внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган.

Кроме того, 22 июня 2018 года частично изменяется график и маршрут следования некоторых электропоездов на направлении Шпалопропитка – Волгоград-1 – Аэропорт – Волгоград-1 – Шпалопропитка, а также график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Котельниково, Шпалопропитка – Волгоград-1, Суровикино – Волгоград-1, Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 – Арчеда и Волгоград-1 – Чернышков – Волгоград-1.