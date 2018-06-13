Для удобства гостей в общественном транспорте Волгограда на муниципальных маршрутах остановки будут объявляться на двух языках. Остановки на иностранном языке начнут объявлять на 31 автобусном маршруте, в том числе в автобусах-шаттлах. МУП «Метроэлектротранс» также подготовит подвижной состав к приезду болельщиков и туристов: во всех шести троллейбусных и 13 трамвайных маршрутах названия остановочных пунктов зазвучат и на английском языке.

​Переведут для иностранных гостей Волгограда не только названия станций, но и привычные для всех пассажиров общественного транспорта фразы, например, предупреждающие о закрытии дверей и напоминающие о том, что во время движения необходимо держаться за поручни и т.д.

Установлены информационные таблички и для пешеходов. На них кроме информации о местах проведения мероприятий в период ЧМ-2018 нанесена информация о маршрутах движения шаттлов, доставляющих болельщиков к стадиону «Волгоград Арена».