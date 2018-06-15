Мы приготовили для вас специальную подборку куда можно сходить в Волгограде во время ЧМ 2018. Чтобы вам было удобно следить за афишей мероприятий, мы подготовили этот анонс, который будет обновляться по мере появления новых интересных событий в нашем календаре.