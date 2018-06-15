Мы приготовили для вас специальную подборку куда можно сходить в Волгограде во время ЧМ 2018. Чтобы вам было удобно следить за афишей мероприятий, мы подготовили этот анонс, который будет обновляться по мере появления новых интересных событий в нашем календаре.
КАК СМОТРЕТЬ
Подписывайтесь, следите за обновлениями, и вы будете знать где, что и когда будет проходить. Сохраняйте себе и делитесь с друзьями, они вам скажут спасибо.
ОБНОВЛЯЕМАЯ ПАМЯТКА
15 июня в 14:00 в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится открытие выставки «Столярное и плотницкое дело в Сарепте». Получив приглашение императрицы Екатерины II о заселении неосвоенных земель Нижнего Поволжья, первыми из гернгутеров на место будущей колонии[...]
15 июня 2018 — День дружбы на фестивале болельщиков FIFA 2018. В программе мероприятий – объединяющие конкурсы, игры, викторины и мастер-классы и флешмоб «Краски мира». Концертная программа начнется в 16:50. О красоте души казачьей споют[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
15 июня Лекториум ВолгГМУ приготовил очередную лекцию на тему: психология семейных конфликтов. На встрече с названием «Чай остыл и мы остыли» вы узнаете что же такое семейные конфликты и какие они бывают, причины их возникновения[...]
15 июня с 18.00 до 23.00 Волгоградский музей изобразительных искусств им. И.И.Машкова приглашает на «Футбольная ночь». Вы спросите: какая связь художественного музея, спорта и футбола? Со времен античности красота и пластика человеческого тела неизменно привлекали[...]
16 июня Фестиваль болельщиков FIFA 2018 посветят футбольным фанатам. Они будут соревноваться в футбольном фристайле, чирлидеры заведут толпу, а фан-клубы представят свою развлекательную программу. В 17:50 с часовой программой на сцене выступит ансамбль «Казачья воля».[...]
В субботу 16 июня Комсомольский сад снова на несколько часов станет резиденцией волгоградского «Музея занимательных наук Эйнштейна». С 12 до 15 мы будем менять ваше представление о науке с помощью экспонатов музея, которые легко и[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
16 июня в 18.00 в здании Киновидеоцентра – кинотеатре «Шанс» (ул. Советская, 47А) – состоится итоговая выставка в рамках международного паблик-арт проекта «(Из)Обретая публичное: сеанс гостеприимства». В течение нескольких лет в Волгограде ведётся активная работа[...]
Уютная музыкальная посиделка на поляне у The Park Cafe пройдет 16 июня в 19:00. Волгоградские музыканты будут играть бессмертный отечественный рок 90-х. Да, да, те самые песни, под которые влюбляется, мечтает, побеждает, разочаровывается, вдохновляется уже[...]
16 июня Волгоградский стенд ап клуб представляет закрытый микрофон с проверенными шутками и бесплатным входом. На этот раз он пройдет в 20:00 в клубе DaVinci (на афише указано неверное время). Адрес: ул. Рабоче-Крестьянская, 13
17 июня с 11.00 до 18.00 на территории центрального атриума ТРЦ «Акварель» пройдёт уже второй в Волгограде фестиваль настольных игр «VOLGA — GAME 2018». В рамках фестиваля проводится конкурс косплееров. Темы в этом году нет,[...]
17 июня станет днем истории футбола. В нашем городе, конечно же, этот день посвятят «Ротору». Совсем юные футболисты и легенды этого спорта вместе создадут футбольную Летопись Волгограда. Для болельщиков споют самарский женский дуэт «Бабба» и[...]
Концерт-феерия «Слава чемпионов» войдет в специальную программу, которую готовит для волгоградцев и гостей ЧМ-2018 театр «Царицынская опера». «The Glory of Champions» («Слава чемпионов») состоится 17 июня в 15:00. В него войдут произведения разных жанров, которые[...]
17 июня в 16.00 в библиотеке им. М. Горького состоится открытие интерактивной экспозиции «Made in Volgograd». Волгоградцы и гости нашего города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
Хорошая новость! Теперь можно просто прийти в любое воскресенье в 19:30 в Крафт бар «Подъезд» и попасть на юмористический вечер. А в остальном все по старому: вход свободный, выступить может любой желающий, начало в 19:30,[...]
После празднования Дня Победы в Волгограде вновь решили показать 3D — мэппинг накануне матчей и после футбольных встреч на стадионе «Волгоград Арена». Впервые «Свет великой Победы» иностранные гости посмотрят на это шоу 17 июня —[...]
18 июня — день Талисмана ЧМ-2018 Волка Забиваки. В день матча на стадионе «Волгоград-Арена», на Фестивале болельщиков FIFA 2018 в 16:50 на сцену выйдет оркестр народных инструментов имени Калинина под руководством Галины Иванковой, а в[...]
Что вы любите больше: смотреть в футбол или играть в него? 18 июня в 15:00 на стадионе «Пищевик» вы можете попробовать свои силы в футболе на открытом мастер-классе. Посетить мероприятие может любой желающий. Также здесь[...]
17 июня в 16.00 в библиотеке им. М. Горького состоится открытие интерактивной экспозиции «Made in Volgograd». Волгоградцы и гости нашего города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных[...]
После празднования Дня Победы в Волгограде вновь решили показать 3D — мэппинг накануне матчей и после футбольных встреч на стадионе «Волгоград Арена». Впервые «Свет великой Победы» иностранные гости посмотрят на это шоу 17 июня —[...]
18 июня состоится первый матч в Волгограде в рамках ЧМ-2018. На поле встретятся команды из Туниса и Англии. Подробную информацию о ценах на билеты вы можете получить здесь. Успейте купить билет, второй этап продаж уже[...]
17 июня в 16.00 в библиотеке им. М. Горького состоится открытие интерактивной экспозиции «Made in Volgograd». Волгоградцы и гости нашего города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
В специальную программу, которую готовит для волгоградцев и гостей ЧМ-2018 театр «Царицынская опера» вошел один из самых популярных балетов из репертуара театра — «Лебединое озеро» П.И. Чайковского. Спектакль состоится 19 июня в 18:30. Сеанс длится[...]
17 июня в 16.00 в библиотеке им. М. Горького состоится открытие интерактивной экспозиции «Made in Volgograd». Волгоградцы и гости нашего города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
17 июня в 16.00 в библиотеке им. М. Горького состоится открытие интерактивной экспозиции «Made in Volgograd». Волгоградцы и гости нашего города смогут узнать об истории и достопримечательностях Царицына-Сталинграда-Волгограда и региона в целом, об уникальных природных[...]
Выставка «Актуальная Россия: игра в классиков» начнет свою работу с 15 июня в 17:00 в выставочном зале музея Машкова. Представляют этот проект фонд развития современного искусства, ГМВЦ «РОСИЗО», Волгоградский музей изобразительных искусств им.И.И.Машкова и Фонд[...]
21 июня на сцене Центрального концертного зала состоится закрытие симфонического сезона «Обнимитесь миллионы». Оркестр выступит под руководством Дирижёра Андрея Аниханова. В программа будут композиции И. Штрауса. Несколько эксклюзивных музыкальных проектов подготовила Волгоградская филармония для культурной[...]