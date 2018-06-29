У российского бренда BQ есть довольно востребованная линейка бюджетных защищённых от ударов, воды и пыли смартфонов под названием Shark. В неё входят BQ 4077 Mini и BQ-5033, который недавно уступил своё место доработанной версии BQ-5003L Shark Pro. Новая модель получила модуль 4G, более мощный процессор и 2 гигабайта оперативной памяти.

Комплектация

Устройство упаковано в двухслойную картонную упаковку с красивым изображением смартфона и акулы, что полностью соответствует названию аппарата.

Внутри упаковки находится стандартная комплектация:

смартфон BQ-5003L Shark Pro

зарядное устройство

USB кабель

металлическая отвертка

гарантийный талон

инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики устройства:

Цвет: чёрный Материалы корпуса: прорезиненный пластик, стекло, металлические вставки Защита от воды и пыли IP65 Экран: IPS, 1280×720, 16:9, 5 дюймов, 294 PPI Процессор: MediaTek MT6737, 4 ядра 1300 МГц Видеопроцессор Mali-T720 MP2 Оперативная память: 16 Гб Объем встроенной памяти: 2 Гб Слот для карты памяти: до 128 Гб Основная камера: 8 МП Фронтальная камера: 5 МП Сети: GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 Интерфейсы: Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, microUSB Навигация: GPS Ёмкость аккумулятора: 3200 мА⋅ч Вес: 224 г Габариты (ШxВxТ): 79x154x13.9 мм Кол-во SIM-карт: две micro-SIM Версия операционной системы: Android 7.0 Nougat

Дизайн и эргономика

Устройство поставляется только в чёрном цвете. Корпус отлично собран и защищён от ударов, падений, попадания воды и пыли по стандарту IP65, а это значит, что плавать со смартфоном всё же не стоит.

Девайс ожидаемо довольно увесистый (224 г) и крупногабаритный (79x154x13.9 мм). Благодаря прорезиненной поверхности корпуса в руке сидит хорошо и совсем не скользит.

С точки зрения дизайна смартфон полностью соответствует своему названию и выглядит очень брутально. Когда в первый раз достаёшь его из коробки, он действительно производит впечатление эдакой большой акулы, которая встречается довольно редко и легко выделяется среди тысячи однотипных рыб.

Фронтальную панель BQ-5003L Shark Pro занимают пятидюймовый дисплей, селфи-камера, разговорный динамик, микрофон и датчики приближения и освещения.

На обратной стороне находятся модуль главной камеры, основной динамик и крышка с логотипом BQ, прикрученная двумя металлическими винтами, которые легко откручиваются той самой отвёрткой из комплекта поставки.

Под крышкой скрываются два слота под micro-SIM и один слот под карту памяти объёмом до 128 ГБ.

На верхнем торце, под плотно прилегающей заглушкой, расположились разъём для наушников 3,5 мм и microUSB. На правой боковой грани – качелька регулировки громкости и кнопка питания.

Интерфейс

Про интерфейс нельзя сказать ничего нового и выделить что-то особенное, ведь смартфон функционирует на базе голого Android 7.0 Nougat. Всё работает отлично, без всяких подтормаживаний и зависаний.

В устройстве есть предустановленные партнёрские приложения, которые, к счастью, легко удаляются.

Дисплей

Для бюджетного аппарата здесь установлен вполне достойный IPS дисплей с разрешением 1280×720, соотношением сторон 16:9 и физическим размером 5 дюймов. Плотность точек составляет 294 PPI.

Дисплеем поддерживается пять одновременных касаний. Углы обзора отличные. Уровень яркости средний. Присутствует функция адаптивной регулировки. А также есть настройки баланса белого, контраста, насыщенности и даже резкости изображения.

Производительность

Как уже было отмечено, BQ-5003L Shark Pro стал немного мощнее своего предшественника и получил начинку в виде более производительного четырёхъядерного процессора MediaTek MT6737 с частотой 1300 МГц, графического ускорителя Mali-T720 MP2, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Поиграть в тяжёлые современные игры, естественно, не удастся, но все лёгкие и частично средние приложения идут очень даже неплохо. Удалось даже поиграть в World of Tanks Blitz на низких настройках с 30-40 FPS.

Результаты тестирования в бенчмарках:

Камеры

В качестве основной камеры BQ-5003L Shark Pro выступает 8-мегапиксельный модуль с автофокусом и светодиодной вспышкой, который, если учитывать цену смартфона, делает вполне неплохие снимки. Но до качества фотографий тех же Meizu или Xiaomi за всё ту же стоимость камере BQ очень далеко. Ночью катастрофически не хватает светочувствительности и фото выходят ужасными.

Что же касается фронтального 8-мегапиксельного модуля, то он делает довольно скромные по качеству селфи с сильно искажённым балансом белого. Но стоит отметить, что этот параметр, а также параметры экспозиции и ISO можно настроить вручную. Встроенный режим красивого лица лучше вообще не использовать.

Примеры фотографий день/ночь:

Записывать видео ночью можно даже не пытаться, потому что камера не будет фокусироваться из-за недостатка светочувствительности, и в результате вы получите темноту с тусклыми огнями фонарей, уведёнными в боке.

Днём фокусировка работает, но, к сожалению, крайне медленно. Качество записи звука оставляет желать лучшего.

Примеры видео день/ночь:

Автономность

В аппарате установлен несъёмный аккумулятор ёмкостью 3200 мА⋅ч, которого без проблем хватает на сутки активного и 2-3 дня умеренного использования смартфона. Функций беспроводной и быстрой зарядки ожидаемо нет.

Звук и мультимедиа

Из-за защиты от воды и пыли основной динамик тихий и выдаёт звук довольно низкого, но всё же приемлемого качества. С разговорным всё нормально.

В наушниках смартфон тоже довольно тихий, но звучит достойно. К тому же есть разного рода настройки и фильтры звука, доступные в стандартном плеере для всех устройств на базе Android 7.0 Nougat.

Цена

На момент написания обзора стоимость BQ-5003L Shark Pro в официальном интернет-магазине производителя составляет 8 490 рублей.