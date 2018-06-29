Жителей и гостей региона приглашают на IV Региональный фольклорно-этнографический фестиваль традиционной казачьей культуры «Золотой щит – казачий Спас», который будет проходить с 23 по 28 июля в Кумылженском районе. В этом году крупный казачий форум включён в Национальный календарь событий.

Программа фестиваля «Золотой щит – казачий Спас» познакомит гостей с русской, казачьей культурой во всех её аспектах и проявлениях. В рамках фестиваля пройдет семинар русских боевых искусств «Золотой щит», который состоится на Хопре — в местечке Прорва напротив Кошав-горы. Более 200 участников кадетских корпусов и военно-патриотических казачьих клубов Волгоградской области и вольных слушателей будут жить в палаточном лагере. На семинаре с ребятами будут работать писатели и историки, инструкторы и специалисты по традиционной культуре, боевым искусствам, прикладному творчеству, традиционной хореографии и керамике, педагоги-этнографы, люди, представляющие различный исследовательский, собирательский и художественно-исполнительский опыт работы с наследием народной традиционной культуры в педагогической практике.

В этом году фестиваль откроется 23 июля в 15:00 семинаром «Золотой щит — казачий Спас», который будет работать до 27 июля включительно. 25 июля в 18:00 на площади станицы Кумылженской состоится торжественное открытие фестиваля, где гостей ждут построение и проходка участников семинара «Золотой щит — казачий Спас», а также концерт с участием гостевых коллективов, фольклорных ансамблей Кумылженского района и ансамбля казачьей песни «Православный Дон» станицы Боковской Ростовской области. 27 июля в рамках фестиваля состоится областная научно-практическая конференция «Основные направления реализации Стратегии развития государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года в Волгоградской области».

Закрытие фестиваля в виде большого народного гуляния будет проходить 28 июля с 16:00 до 22:00 в станице Кумылженской. В рамках мероприятия гостей ждут показательные выступления участников семинара — русский рукопашный бой, конно-спортивное шоу, площадки для молодецких забав и силовых конкурсов, народные игры и танцы, большой казачий городок, объединяющий выставочные экспозиции всех сельских поселений района, выставка-ярмарка изделий мастеров народных художественных промыслов Волгоградской области, казачьи подворья, театрализованное представление на темы казачьей жизни и местных обычаев, большой гала-концерт гостевых и волгоградских фольклорных коллективов. Возрастных ограничений для гостей фестиваля нет.

Справки по телефонам: 8(84462)6-18-83 (отдел культуры и молодёжи администрации Кумылженского муниципального района), 8(8442)67-54-77, 67-52-78 (Волгоградский центр народного творчества), а также в официальном сообществе фестиваля — «ЗОЛОТОЙ ЩИТ» Казачий Спас.