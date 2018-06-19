19 июня на Фестивале болельщиков FIFA будет не менее насыщенная программа, чем в предыдущие дни. В этот день болельщиков ждут прямые трансляции матчей Колумбия — Япония, Польша — Сенегал, Россия — Египет.

В развлекательной части будут мастер-класс по дизайну и раскрашиванию мячей, соревнования с гигантскими мячами спонсоров, и, конечно, выступления музыкальных коллективов. На сцене будут выступать группы «Небо Рыб» и «Фолк-Экспресс».

Фестиваль болельщиков начнет свою работу в 12:00, вход свободный.