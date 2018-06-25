В дни проведения матчей ЧМ-2018 болельщики смогут увидеть концертную программу от воспитанников «Детской школы искусств им. М.А. Балакирева», работа которой будет организована на одной из интерактивных площадок вдоль проспекта им. В.И. Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова. Волгоградцы и гости города смогут увидеть выступления лучших учащихся циркового отделения Детской школы искусств им. М.А. Балакирева.

В рамках культурной программы Чемпионата мира по футболу в Волгограде на различных площадках проходят красочные мероприятия, концертные программы и представления. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Волгограде на территориях, прилегающих к стадиону «Волгоград Арена», волгоградцев и многочисленных гостей города ждут «живая» музыка, выступления мимов, ходулистов и циркачей, в частности художественного циркового коллектива Детской школы искусств им. М.А. Балакирева «Юность арены». Интерактивная площадка будет работать во время проведения всех матчей на «Волгоград Арене» — 25 и 28 июня.

Добавим, что интерактивные площадки будут работать как накануне, так и после окончания матчей. Самая длинная интерактивная площадка (ее протяженность 1,3 км) расположена вдоль пешеходной части проспекта им. В.И. Ленина от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И. Крылова. Две других площадки расположены в парке ЦПКиО в районе этнодеревни и в новом парке отдыха у подножия Мамаева Кургана возле фонтана. С началом матчей культурные площадки приостановят свою работу и вновь будут ждать зрителей после окончания игры.

Так, в новом парке отдыха напротив стадиона будут работать творческие коллективы МУК «Волгоградконцерт» — ансамбль народных инструментов и муниципальный духовой оркестр. Здесь же детям и взрослым предложат нанести на лицо аквагрим и принять участие в арт-акции – оставить свой автограф на фото, сделанном в виде мяча. В итоге все мячи, как в корзине, соберутся в одном большом футбольном кубке. Сувенир будет храниться в музее художественной школы №1 им. В.В. Федорова. Художественная школа №1 подготовила еще один подарок для всех болельщиков – фотозону с тантамаресками – стендами для фотосъемки. Первая – это изображение Доброго Молодца в русском боярском кафтане на фоне трибун стадиона, под сафьяновым сапогом которого – мяч. Автор — известный волгоградский художник – монументалист, член Союза художников России, преподаватель художественного отделения Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова Виктор Мызгин. Вторая работа – катер, плывущий по Волге на фоне красивого панорамного вида Волгограда. Автор – молодой живописец, член Союза художников России, преподаватель ДХШ №1 Сергей Пелихов. На фоне этой тантамарески фотографию может сделать группа до 3 человек.

На интерактивной площадке, расположенной вдоль пешеходной части проспекта им. В.И. Ленина — от площади Возрождения до улицы им. маршала Н.И. Крылова, волгоградцы и гости города смогут встретить мимов, ходулистов и фьёков, которые подарят море эмоций и зарядят хорошим настроением. Здесь же все желающие смогут бесплатно воспользоваться услугами аквагримеров и раскрасить лицо на футбольную тему. Прохожих порадуют выступления жонглеров и гимнастов цирковых студий Волгограда. Также выступят фольклорные ансамбли муниципальных школ искусств. Для молодежи организована площадка «Арт-искусство», где будет звучать рэп, битбокс и другие музыкальные направления.

Интерактивная зона в парке ЦПКиО включает в себя этнодеревню, где свои подворья представят национальные объединения Волгограда и области, фотозону, где можно сделать фотографию на фоне старого Царицына и концертную площадку, где выступят лучшие коллективы районных Домов и учреждений культуры.