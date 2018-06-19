В течение всего периода работы Фестиваля болельщиков FIFA на площадке будет проходить футбольный квест. Стать участником квеста может каждый желающий. Кстати, призом для победителей квеста будет футбольный мяч с автографом известного футболиста.
Розыгрыши будут проходить по воскресеньям, первый уже состоялся 17 июня. Победитель получил мяч с автографом английского футболиста Сола Кэмпбелла — защитника сборной Англии, участника Чемпионатов мира по футболу FIFA в 1998, 2002 и 2006 гг.
Если Вы решили получить памятный мяч, то вам нужно:
- Получить маршрутный лист в Дисплее города-организатора Волгограда (павильон справа от главного входа).
- Пройти 6 крутых развлекательных этапов:
- Teq ball;
- Футбольная Панна;
- Настольный футбол;
- Дисплей Волгограда;
- Фото-зона с Забивакой;
- Интерактивный мастер-класс дня.
- На последнем этапе отдать маршрутный лист волонтеру с номером Вашего телефона. Ну и не пропустить розыгрыш в воскресенье.
Этапы квеста можно проходить в любой день. Вы можете проходить квест неограниченное количество раз. Это увеличит Ваши шансы на победу. Счастливчиков, выигравших заветный мяч, будут объявлять каждое воскресенье.
Для справки: на площадке Фестиваля болельщиков ежедневно работают активные зоны:
- Teq ball – новый вид спорта на основе футбола для улучшения умения, концентрации и выносливости;
- Футбольная Панна – разновидность уличного футбола. В неё играют в формате один на один. Главная изюминка – это правило «проброшенного мяча».
- Настольный футбол – кикер идеально подходит для того, чтобы весело провести время в компании, потому остается самой популярной активностью, собирающей вокруг себя людей
- Дисплей города-организатора – уникальная площадка на который каждый желающий на двух языках русском и английском может познакомиться с архитектурными достопримечательностями города и историей их создания, используя интерактивные панели, сделать «живое фото» с символикой Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, оценить масштаб одного из самых известных мемориалов, посвященных битве за Сталинград. В павильоне Вы сможете взглянуть на Мамаев курган в формате 360 градусов и посмотреть на все основные достопримечательности города-героя.