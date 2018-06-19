В течение всего периода работы Фестиваля болельщиков FIFA на площадке будет проходить футбольный квест. Стать участником квеста может каждый желающий. Кстати, призом для победителей квеста будет футбольный мяч с автографом известного футболиста.

Розыгрыши будут проходить по воскресеньям, первый уже состоялся 17 июня. Победитель получил мяч с автографом английского футболиста Сола Кэмпбелла — защитника сборной Англии, участника Чемпионатов мира по футболу FIFA в 1998, 2002 и 2006 гг.

Если Вы решили получить памятный мяч, то вам нужно:

Получить маршрутный лист в Дисплее города-организатора Волгограда (павильон справа от главного входа). Пройти 6 крутых развлекательных этапов: Teq ball;

Футбольная Панна;

Настольный футбол;

Дисплей Волгограда;

Фото-зона с Забивакой;

Интерактивный мастер-класс дня. На последнем этапе отдать маршрутный лист волонтеру с номером Вашего телефона. Ну и не пропустить розыгрыш в воскресенье.

Этапы квеста можно проходить в любой день. Вы можете проходить квест неограниченное количество раз. Это увеличит Ваши шансы на победу. Счастливчиков, выигравших заветный мяч, будут объявлять каждое воскресенье.

Для справки: на площадке Фестиваля болельщиков ежедневно работают активные зоны: