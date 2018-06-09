Существует множество способов передать ежемесячные показания приборов учета. Часть из них подходит для всех категорий потребителей, часть – только для жителей частного сектора или многоквартирных домов. Абоненты «Концессий водоснабжения» могут выбрать удобные для себя способы, которые сэкономят им время.
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Способы передачи показаний
|Для жителей частных домовладений
|Для жителей многоквартирных домов
|1. Открыть сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» — http://ivc34.ru/, зайти в раздел «Передать показания приборов учета», затем, указав номер лицевого счета, внести показания счетчика без регистрации и авторизации, либо зайти в личный кабинет и внести показания авторизованно.
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|2. Скачать на телефон приложение «ИВЦ ЖКХ: личный кабинет» (для операционных систем Android, iOS).
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|3. Позвонить по телефонам 8-962-760-12-52 и 60-12-52 в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и передать показания счетчика.
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|4. На платежной квитанции найти адрес ближайшего участка АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и обратиться на участок для личной передачи показаний счетчиков.
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|5. Позвонить в круглосуточный Контакт-центр «Концессии водоснабжения» по номеру 99-67-96 (добавочный 2) и внести показания счетчика.
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|6. Открыть сайт ГИС ЖКХ — https://dom.gosuslugi.ru/#!/main. В разделе «Электронные сервисы» выбрать «Внести показания приборов учета».
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|7. В ближайшем отделении Почты России или Сбербанка в момент оплаты платежа, если управляющей компанией не установлены строгие сроки внесения показаний с 23 по 25 число каждого месяца.
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|8. Оформить автоплатеж с банковской карты, обратившись справочную службу Вашего банка.
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|9. Передать показания в управляющую компанию: по телефону, указанному на квитанции или в поле для внесения показаний счетчиков на самой квитанции.
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Важно помнить и о сроках передачи показаний счетчиков: для жителей частных домовладений — до 21 числа каждого месяца, для абонентов из многоквартирных домов сроки установлены договором с управляющей компанией дома. Если данные с приборов учета не будут поступать в течение 3 месяцев, начисление платы произойдет на основании среднемесячного объема потребления, а на 4 месяц – по нормативу.
ВАЖНО ЗНАТЬ
Следят за исправной работой счетчиков не только их собственники, но и служба контроля «Концессий водоснабжения». Проверка приборов учета ведется постоянно. При себе контролеры имеют удостоверения с ФИО, должностью, логотипом и печатью компании. Таким образом, жители легко отличат настоящего специалиста от мошенника.
Препятствие проходу представителя ресурсоснабжающей организации для проверки прибора учета чревато последствиями для абонента. При отказе в допуске 2 и более раза переданные потребителем показания не учитываются при расчете платы за услуги до проведения повторной проверки. Если потребитель в течение 3 месяцев не пускает специалистов к своему прибору учета, то он переводится на плату по нормативу с учетом полуторного повышающего коэффициента. За самовольное вмешательство в работу счетчика также предусмотрены санкции. При обнаружении нарушенной целостности счетчика, пломб, антимагнитных индикаторов и других повреждений абонент переводится на плату по нормативу с десятикратным повышающим коэффициентом.