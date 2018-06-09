Существует множество способов передать ежемесячные показания приборов учета. Часть из них подходит для всех категорий потребителей, часть – только для жителей частного сектора или многоквартирных домов. Абоненты «Концессий водоснабжения» могут выбрать удобные для себя способы, которые сэкономят им время.

Способы передачи показаний Для жителей частных домовладений Для жителей многоквартирных домов 1. Открыть сайт АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» — http://ivc34.ru/, зайти в раздел «Передать показания приборов учета», затем, указав номер лицевого счета, внести показания счетчика без регистрации и авторизации , либо зайти в личный кабинет и внести показания авторизованно. + + 2. Скачать на телефон приложение «ИВЦ ЖКХ: личный кабинет» (для операционных систем Android, iOS). + + 3. Позвонить по телефонам 8-962-760-12-52 и 60-12-52 в АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и передать показания счетчика. + + 4. На платежной квитанции найти адрес ближайшего участка АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» и обратиться на участок для личной передачи показаний счетчиков. + + 5. Позвонить в круглосуточный Контакт-центр «Концессии водоснабжения» по номеру 99-67-96 (добавочный 2) и внести показания счетчика. + 6. Открыть сайт ГИС ЖКХ — https://dom.gosuslugi.ru/#!/main . В разделе «Электронные сервисы» выбрать «Внести показания приборов учета». + 7. В ближайшем отделении Почты России или Сбербанка в момент оплаты платежа, если управляющей компанией не установлены строгие сроки внесения показаний с 23 по 25 число каждого месяца . + + 8. Оформить автоплатеж с банковской карты, обратившись справочную службу Вашего банка. + 9. Передать показания в управляющую компанию: по телефону, указанному на квитанции или в поле для внесения показаний счетчиков на самой квитанции. +

Важно помнить и о сроках передачи показаний счетчиков: для жителей частных домовладений — до 21 числа каждого месяца, для абонентов из многоквартирных домов сроки установлены договором с управляющей компанией дома. Если данные с приборов учета не будут поступать в течение 3 месяцев, начисление платы произойдет на основании среднемесячного объема потребления, а на 4 месяц – по нормативу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

Следят за исправной работой счетчиков не только их собственники, но и служба контроля «Концессий водоснабжения». Проверка приборов учета ведется постоянно. При себе контролеры имеют удостоверения с ФИО, должностью, логотипом и печатью компании. Таким образом, жители легко отличат настоящего специалиста от мошенника.

Препятствие проходу представителя ресурсоснабжающей организации для проверки прибора учета чревато последствиями для абонента. При отказе в допуске 2 и более раза переданные потребителем показания не учитываются при расчете платы за услуги до проведения повторной проверки. Если потребитель в течение 3 месяцев не пускает специалистов к своему прибору учета, то он переводится на плату по нормативу с учетом полуторного повышающего коэффициента. За самовольное вмешательство в работу счетчика также предусмотрены санкции. При обнаружении нарушенной целостности счетчика, пломб, антимагнитных индикаторов и других повреждений абонент переводится на плату по нормативу с десятикратным повышающим коэффициентом.