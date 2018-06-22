22 июня в Волгограде пройдет День Исландии. В рамках мероприятия в центре международного культурного обмена, который располагается в историческом здании «ЛОФТ 1890», состоятся кинопоказ📽, выставка фотографий и фанатской атрибутики, а также уникальное музыкальное состязание – перепев между казаками и викингами. Почетной гостьей центра международного культурного обмена станет Посол Республики Исландии в Российской Федерации Берглинд Аусгейрсдоттир.

Во время мероприятия жители и гости города смогут в неформальной обстановке пообщаться с фанатами исландской сборной, узнать о традициях футбольных болельщиков, посмотреть фотовыставку «Исландия глазами россиян» фотографов Алексея Сорокина и Сергея Комлева. Во время кинопоказа гости мероприятия увидят музыкальный фильм «Кричащие шедевры», который рассказывает об истории исландского рока. Программа Дня Исландии начнется 22 июня в 13:00, вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.

Записаться на участие в мероприятии и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8-902-363-0967, +7(8442) 33-18-90.