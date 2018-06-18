18 июня стадион «Волгоград Арена» примет первый из четырех матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Встреча сборных Англии и Туниса начнется в 21:00, а до этого для болельщиков предусмотрена культурно-развлекательная программа.

За три часа до игры откроются интерактивные развлекательные площадки. Они будут работать в новом парковом комплексе у подножия Мамаева кургана, в Центральном парке культуры и отдыха, а также вдоль пешеходной части проспекта Ленина от площади Возрождения до улицы им. Маршала Крылова. Всего на «последней миле» для болельщиков выступят несколько сотен артистов.

А на Фестивале болельщиков, который начнет свою работу уже в 12:00, гости получат уникальную возможность сделать совместное фото с Официальным Талисманом турнира волком Забивакой™, а также сыграть в футбол и другие игры.

Первым матчем, который увидят посетители Фестиваля болельщиков 18 июня, станет футбольный поединок между командами Швейцарии и Республики Кореи. После этого зрителей ждет выступление оркестра народных инструментов им. Калинина. Продолжит футбольную тему прямая трансляция встречи сборных Бельгии и Панамы.

Ко всему прочему жители и гости города смогут посетить концерт популярной российской группы «PLAZMA», который будет проходить на территории Фестиваля болельщиков. И завершится день прямой трансляцией матча Тунис – Англия. Впервые посетители Фестиваля увидят прямую трансляцию со стадиона «Волгоград Арена».