Для удобства жителей и гостей города 18 и 19 июня в Волгограде будут ходить дополнительные пригородные электропоезда.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», для перевозки болельщиков на футбольный матч Тунис – Англия 18 и 19 июня 2018 года в Волгограде назначаются дополнительные электропоезда по маршруту Акварель – Волгоград-1 – Мамаев Курган – Волгоград-1 — Акварель. Обращаем внимание пассажиров, что данные «городские электрички» будут делать остановки только на о.п. Акварель, ст. Волгоград-1 и о.п. Мамаев Курган.

Кроме того, 18 июня 2018 года частично изменяется график и маршрут следования некоторых электропоездов на направлении Шпалопропитка – Волгоград-1 – Аэропорт – Волгоград-1 – Шпалопропитка, а также график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Волгоград-1 – Котельниково, Шпалопропитка – Волгоград-1, Суровикино – Волгоград-1, Волгоград-1 – Донская, Волгоград-1 – Чернышков – Волгоград-1.