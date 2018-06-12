В рамках празднования Дня России в Волгограде пройдет множество мероприятий, одним из которых будет выставка плакатов от юных художников. Выставка откроется 12 июня в Мемориальном парке. Всего будет представлены более 20 композиций и плакатов на футбольную тему, выполненных в разных техниках детьми и подростками от 6 до 17 лет. Экспозиция будет работать с 18:00 до 20:00.

Каждая работа будет выставлена на стационарном мольберте. Волгоградцы и гости города получат массу положительных эмоций, посетив экспозицию в Мемориальном парке. Выставка направлена на повышение интереса к изучению российского футбола у детей и молодёжи.

Напомним, в День России в Волгограде пройдут общегородские культурно-массовые мероприятия. Как мы уже сообщали, праздник состоится в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана и будет проходить с 15:00 до 22:30 — в режиме нон-стоп здесь состоится множество мероприятий: праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов, соревнования среди молодежи по воркауту, показательные выступления по велотриалу, различные мастер-классы, а также гала-концерт городского фестиваля-конкурса авторской песни «Серебряные струны». Завершит концертную программу выступление лауреата музыкальных премий «Золотой граммофон» и «Песня года» певца Дениса Майданова. Также волгоградцев ждет уникальное зрелище – на 6 декоративных арках, установленных в центре парка по обеим сторонам от фонтана, под музыку будут загораться разноцветными огнями 70 тысяч светодиодов.

Кроме Мемориального парка, где пройдут главные праздничные события, День России отпразднуют и в других районах областного центра. Так, жители Красноармейского района отметят праздник концертной программой «Люблю тебя, Россия!», которая пройдет 12 июня с 17:00 до 19:00 на Севастопольской набережной. Концертная программа «Гражданин XXI века» состоится 12 июня на площадке Центра культуры и досуга «Авангард» в Кировском районе. Начало в 17:00. В Советском районе Волгограда праздник отметят программой «Горжусь тобой, моя Россия!» 9 июня в 15:00 в Комплексе культуры и отдыха Советского района. Жители Ворошиловского района примут участие в игровой программе «Люблю тебя, земля родная!» и в праздничном концерте, которые состоятся 12 июня с 17:00 до 19:00 в сквере им. Саши Филиппова. В Центральном районе праздник пройдет 12 июня в Комсомольском саду. Это будет фестиваль «Люблю тебя, Россия!». Время проведения — с 10:00 до 13:00. В Дзержинском районе празднование Дня России состоится 12 июня в парке «Семейный». Праздничный гала-концерт будет называться «Россия, мы – дети твои!». Концерт «Люблю тебя, моя Россия!» состоится 8 июня в Краснооктябрьском районе на площади перед МУК «Комплекс культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина» с 18:00 до 19:30. Праздничная концертная программа «Пою тебе, моя Россия!» пройдет и в Тракторозаводском районе. Начало — 9 июня в 16:00 во Дворце культуры Тракторозаводского района Волгограда. А 12 июня для юных жителей района состоится благотворительный показ мультипликационного фильма «Жил-был Кот». Он пройдет в Центре кино, культуры и досуга «Ударник» Тракторозаводского района Волгограда» в 16:00.