«Билайн» запустил акцию «Гиги за шаги», которая позволяет менять шаги на гигабайты. Условия просты: совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня. Начисление интернет-трафика происходит на следующий день при условии положительного баланса счета. 100 бонусных МБ могут быть начислены только 1 раз в день.

Следить за количеством шагов можно в приложении «Мой Билайн», которое агрегирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone (iOS 9 и выше), а также Google Fit для Android (версии ОС 4 и выше), и затем ежедневно конвертирует шаги в мегабайты дополнительного трафика. Акция расширяет возможности новой тарифной линейки «ВСЁмоё!» — пользователи тарифов смогут получать дополнительно до 3 ГБ каждый месяц.

При разработке акции «Гиги за шаги» в апреле 2018 года «Билайн» провел исследование среди абонентов, в рамках которого 42% владельцев смартфонов отметили, что регулярно занимаются физической активностью. Более 71% следят за показателями своих тренировок с помощью смартфонов, а 43% ставят план по количеству шагов в сутки.

«Запуск акции «Гиги за шаги» стал продолжением реализации стратегии «Билайн», направленной на предвидение и удовлетворение актуальных потребностей клиентов. Для тех, кто уже ведет активный образ жизни, участие в акции – это возможность получать реальную выгоду за привычные действия, а для тех, кто менее спортивен, – дополнительный стимул начать действовать. Уверены, что нашим клиентам понравится, как просто можно превратить пройденные шаги в интернет-трафик, а полученные результаты и польза для здоровья сделают их счастливыми», — прокомментировала Ирина Лебедева, вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом».

Акция «Гиги за шаги» действует для физических лиц, обслуживающихся на одном из тарифов предоплатной системы расчётов линейки «ВСЁмоё!» с 29 мая 2018 года по 30 сентября 2018 года на территории РФ, за исключением Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь. Более подробная информация об акции доступна на сайте www.beeline.ru/gb-za-shagi

На учет данных по количеству шагов могут влиять индивидуальные технические особенности типов носимых фитнес-устройств и мобильных приложений, а также индивидуальные особенности участников Акции (длина шага, скорость передвижения и т.д.).