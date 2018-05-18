В ночь с 19 на 20 мая двери музеев и картинных галерей гостеприимно распахнутся для посетителей в нестандартное время: часы работы продлятся до полуночи, а некоторые музеи будут работать до самого утра. При этом посещение большинства локаций для участников акции станет бесплатным или за символическую плату. Получить еще больше впечатлений помогут привычные уже мобильные устройства и прилагаемые к ним аксессуары.

За последние годы музеи заметно «прокачались» с технологической точки зрения. Сегодня для удобства своих посетителей они предлагают информацию в различных форматах: онлайн и офлайн аудиогиды, QR-коды, сопровождающие экспонаты, или же размещают необходимую информацию в популярных открытых источниках, например, Википедии. Бесценными помощниками для человека, желающего познакомиться с миром музеев и обладать максимально полезными знаниями станут смартфон, дополняющие его аксессуары, например, портативное зарядное устройство, наушники и сэлфи-палка, а также стабильный мобильный интернет.

В Волгограде в соответствии с темой этого года – «Шедевры из запасников» – главным событием станет выставка музейных реликвий – скульптур известного французского скульптора Огюста Родена «Поцелуй» и «Ревность», подаренных городу в 1945 году частным лицом из Великобритании. Все желающие смогут поучаствовать в конкурсах – «Пойми меня», «Мемо. Панорама»», «Род войск» и многих других. В рамках выставки «Бронекатер № 31. Ожившая история» будет работать ретрофотоателье.

«Скучная экскурсия – это стереотип, — считает Егор Яковлев, директор по развитию платформы izi.TRAVEL, которая насчитывает более 8000 бесплатных аудиогидов по улицам и музеям 99 стран мира. — Во всем мире последние 10 лет тема сторителлинга, то есть искусства рассказывать интересно, – одна из главных на всех музейных и туристических конференциях, поэтому качество контента стремительно растет, а вместе с ним растет и популярность аудиогидов».

По данным izi.TRAVEL, в выходные и праздничные дни люди пользуются аудиогидами примерно в 2 раза активнее, чем в будние. Егор подчеркивает, что аудиогиды занимают немного места: «Благодаря встроенной оптимизации аудиопотока минута прослушивания занимает менее 1 Мб. То, что прослушивание аудиогида онлайн совсем необременительно с точки зрения трафика, подтверждает и статистика – за последний год лишь 30% аудиогидов было прослушано после предварительного скачивания, а 70% пользователей слушали гиды онлайн».

Сергей Афонин, региональный директор ПАО «ВымпелКом» по Южному региону отмечает, что с учетом такого объема данных интернет-трафика в новых тарифных планах линейки «ВСЁмоё!» достаточно, чтобы прослушать сотни и тысячи аудиогидов в режиме онлайн. Подготовиться к «Ночи музеев» можно в магазинах «Билайн». Салоны сотового оператора – это цифровые супермаркеты услуг, где также можно приобрести все необходимое, чтобы посещение музея превратилось в настоящее приключение: от смартфона до аксессуаров к нему. Другими словами, все, что сделает ваш поход в музей ярким и запоминающимся.

«Первые месяцы 2018 года показали, что благодаря выгодным акциям в наших салонах клиенты стали чаще покупать аксессуары для своих смартфонов. В Волгограде в офисах продаж и обслуживания «Билайн» особой популярностью пользовались портативные зарядные устройства Red Line J02 емкостью 4000 mAh и Red Line S5000 емкостью 5000 mAh, а также удобные модели наушников Code HPS603 и Philips SHE3550, которые можно купить по доступным ценам», — дополняет Сергей Афонин.

«Ночь музеев» — одно из самых долгожданных культурных событий мая, приуроченное к Международному дню музеев. Интересно, что сам праздник отмечается с 1977 года, но в ночном формате впервые был проведен лишь в 1997 году в Берлине, а до России добрался еще спустя 10 лет. В 2018 году акция «Ночь музеев» пройдет в России уже в двенадцатый раз. Тема этого года — «Шедевры из запасников».