В очередной раз в Волгограде проходит патриотическая акция «Свет Великой победы». Впервые акция прошла на Мамаевом Кургане в 2016 году, тогда она собрала множество поклонников и даже стала лауреатом Ежегодной Национальной Премии «Событие года» в номинации «Региональное событие года». С тех пор она значительно преобразилась, а её продолжительность увеличилась с 10 минут до одного часа. С каждый годом популярность акции растет. И уже в этом году, чтобы лазерное шоу смогли увидеть все желающие, его покажут 12 раз. А точнее — 7, 8 и 9 мая по сеансам в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.
#СВЕТВЕЛИКОЙПОБЕДЫ 7, 8 и 9 мая на Мамаевом кургане! Сеансы в 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00. 9 мая – праздничный фейерверк! Новый захватывающий 3-d mapping от @dreamlaser 18 прожекторов, 14 лазерных проекторов. Такого ещё не было в Волгограде! ⠀ #главнаявысотароссии #главныймузейволгограда #волгоград #светвеликойпобеды2018 #мамаевкурган #родинамать #родинаматьзовет #деньпобеды #3dmapping
Каждый год программа шоу обновляется и дополняется новым содержанием. На этот раз зрителям представили фрагменты военной хроники, фотографии памятников, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны, которые проецировали на подпорную стену Зала Воинской Славы. На их фоне будет звучать проникновенный голос диктора, рассказывающего об истории городов-героев и городов воинской славы. В основу идейно-художественного замысла положена история городов-героев нашей страны и ближнего зарубежья.
Многие уже побывали на шоу и теперь делятся своими эмоциями в Instagram, выкладывая фото с хештегом #светвеликойпобеды. Кстати, видеопроекционная программа была подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, администрации Волгоградской области, музея-заповедника «Сталинградская битва» и компанией Dream Laser, которая и осуществляла всю эту красоту.
Продолжая славную традицию, третий год подряд организуем мультимедийное шоу на Мамаевом кургане в Волгограде в рамках масштабной патриотической акции «Свет Великой Победы». На это раз мы сотрудничаем с нашими партнёрами из Музея-заповедника «Сталинградская битва» @stalingrad_battle при поддержке администрации области и Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Благодаря совместным идеям с режиссером мероприятия Еленой Курской видеоконтент на монументе «Родина-мать зовет!» и подпорной стене получился более драматургическим и максимально насыщенным. Впервые в инсталляции мы также задействуем ряд мощных световых приборов, что несомненно придаст дополнительный зрелищный эффект при насыщении пространства. Программа будет проходить в течение трех дней – 7, 8 и 9 мая по сеансам: в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00. Наилучший обзор открывается с Площади Героев, возле Большого прямоугольного бассейна. Приглашаем волгоградцев и гостей города-героя посетить в эти дни главную высоту России. #dreamlaser #3dmapping #themotherlandcalls #родинаматьзовёт #светвеликойпобеды #музейзаповедниксталинградскаябитва #9мая