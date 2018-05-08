В очередной раз в Волгограде проходит патриотическая акция «Свет Великой победы». Впервые акция прошла на Мамаевом Кургане в 2016 году, тогда она собрала множество поклонников и даже стала лауреатом Ежегодной Национальной Премии «Событие года» в номинации «Региональное событие года». С тех пор она значительно преобразилась, а её продолжительность увеличилась с 10 минут до одного часа. С каждый годом популярность акции растет. И уже в этом году, чтобы лазерное шоу смогли увидеть все желающие, его покажут 12 раз. А точнее — 7, 8 и 9 мая по сеансам в 20:30, 21:00, 21:30, 22:00.

Каждый год программа шоу обновляется и дополняется новым содержанием. На этот раз зрителям представили фрагменты военной хроники, фотографии памятников, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны, которые проецировали на подпорную стену Зала Воинской Славы. На их фоне будет звучать проникновенный голос диктора, рассказывающего об истории городов-героев и городов воинской славы. В основу идейно-художественного замысла положена история городов-героев нашей страны и ближнего зарубежья.

Многие уже побывали на шоу и теперь делятся своими эмоциями в Instagram, выкладывая фото с хештегом #светвеликойпобеды. Кстати, видеопроекционная программа была подготовлена при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, администрации Волгоградской области, музея-заповедника «Сталинградская битва» и компанией Dream Laser, которая и осуществляла всю эту красоту.

Свет Великой Победы!!! #светвеликойпобеды A post shared by Алексей Куценко (@lexa.kutsss) on May 7, 2018 at 11:56pm PDT