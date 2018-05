#СВЕТВЕЛИКОЙПОБЕДЫ 7, 8 и 9 мая на Мамаевом кургане! Сеансы в 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00. 9 мая – праздничный фейерверк! Новый захватывающий 3-d mapping от @dreamlaser 18 прожекторов, 14 лазерных проекторов. Такого ещё не было в Волгограде! ⠀ #главнаявысотароссии #главныймузейволгограда #волгоград #светвеликойпобеды2018 #мамаевкурган #родинамать #родинаматьзовет #деньпобеды #3dmapping

