На этой неделе в Комсомольском саду Волгограда состоится массовая спортивно-танцевальная разминка для старшеклассников с участием профессиональных тренеров и сотрудников общественной организации ПСПиОН (МОО «Профессионалы социального питания»).
Участниками массовой зарядки станут примерно 250 учащихся МОУ Центрального и Ворошиловского районов Волгограда, а вместе с ними и представители иных МОУ. Также приглашаются все желающие любого возраста. На празднике ожидается множество конкурсов, призов, сувениров для гостей.
Ведут зарядку и мастер-классы :
- Иван Селезнев — 10-кратный чемпион мира по тхэквондо и его воспитанники;
- Анастасия — сертифицированный тренер фитнес-клуба «Welness park» по зажигательному танцу Зумба;
- Музыкальное сопровождение всего мероприятия – ди-джей Лар.
Форма одежды и обувь для участников — спортивная, удобная для занятий, а организаторы обязуются обеспечить всех участников питьевой водой (кулеры, одноразовые стаканчики).
Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.