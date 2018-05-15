На этой неделе в Комсомольском саду Волгограда состоится массовая спортивно-танцевальная разминка для старшеклассников с участием профессиональных тренеров и сотрудников общественной организации ПСПиОН (МОО «Профессионалы социального питания»).

Участниками массовой зарядки станут примерно 250 учащихся МОУ Центрального и Ворошиловского районов Волгограда, а вместе с ними и представители иных МОУ. Также приглашаются все желающие любого возраста. На празднике ожидается множество конкурсов, призов, сувениров для гостей.

Ведут зарядку и мастер-классы :

Иван Селезнев — 10-кратный чемпион мира по тхэквондо и его воспитанники;

Анастасия — сертифицированный тренер фитнес-клуба «Welness park» по зажигательному танцу Зумба;

Музыкальное сопровождение всего мероприятия – ди-джей Лар.

Форма одежды и обувь для участников — спортивная, удобная для занятий, а организаторы обязуются обеспечить всех участников питьевой водой (кулеры, одноразовые стаканчики).

Справки по телефону +7 (902) 363-30-83.