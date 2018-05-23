«Билайн» проанализировал активность россиян в майские праздники: абоненты «Билайн» меньше путешествовали и предпочли провести время за городом с мобильным интернетом.

Количество абонентов в международном роуминге с 28 апреля по 9 мая 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 2%, а в поездках по России – на 11%, следует из данных внутренней аналитики.

При этом потребление интернет-трафика в международном роуминге по сравнению с прошлым годом в целом выросло почти в два раза, а в расчете на одного пользователя – более чем в полтора раза.

Количество пользователей мобильного интернета в международном роуминге увеличилось на 14%, их доля от общего числа международных роумеров составила 36%.

Самыми популярными направлениями для зарубежных поездок в майские праздники в этом году стали Турция, Белоруссии, Казахстан, Украина, Грузия, Германия, Италия, Испания, Франция, Китай.

Больше всего в другие страны путешествовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Смоленска, Казани, Ростова-на-Дону, Приморского края, Краснодара, Ставропольского края и Екатеринбурга.