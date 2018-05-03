За год кропотливой работы в военном комиссариате Волгоградской области было установлено более 2 тыс. имен, захороненных на территории области, защитников Отечества. Благодаря непрерывной работе, имена военнослужащих, отдавших свою жизнь в боях за Сталинград, будут увековечены в истории. Так, в канун Дня Победы, в с. Пичуга Волгоградской области, будет установлена еще одна плита с именами 70 бойцов защитников Сталинграда. В послевоенные годы останки более 700 красноармейцев из одиночных могил перезахоронили в братскую могилу в школьном парке Волгограда.

Как сообщают в пресс-службе Южного военного округа, военный комиссариат Волгоградской области, тесно сотрудничает с поисковыми отрядами и объединениями, осуществляющими поисковую работу на территории области. Только за одну поисковую вахту подняты останки более 1200 бойцов. Их захоронили на Россошинском воинском Мемориальном кладбище с отданием воинских почестей. Имена 38 военнослужащих удалось установить. Они похоронены в индивидуальных могилах.

Военный комиссариат ведет разъяснительную работу о находящихся в открытом доступе сведениях, о судьбах военнослужащих, о наградах родственников за совершенные подвиги, о местах захоронения и именные списки воинских захоронений.