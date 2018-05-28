На минувшей неделе в Мемориально-историческом музее при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества открылась выставка «Под знаком Красного Креста: военная медицина в первой половине XX века», которая будет работать до 3 августа 2018 года.

На церемонии открытия выставки побывали представители системы здравоохранения, научной и медицинской общественности Волгограда, студенты Волгоградского государственного медицинского университета, сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», члены РВИО.

Напомним, что экспозиция посвящена деятельности военно-медицинских учреждений на территории нашего региона в период крупнейших военных конфликтов первой половины XX века – Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. Заведующий музеем истории здравоохранения Лидия Погасий выразила благодарность сотрудникам музея-заповедника за организацию подобной выставки, отметив: «Военную медицину можно по праву назвать великой, ведь от войны к войне увеличивалось число возвращенных в строй. При этом сами медики, среди которых было много женщин, были на передовой и также несли огромные потери. За свой труд они получали высокие правительственные награды. Эта выставка – тоже своеобразная награда, выражение уважения и почтения работе медиков».

Для всех собравшихся была проведена экскурсия по выставке.

Отметим, что в рамках выставки можно увидеть экспонаты, иллюстрирующие жизнь и деятельность медицинских работников Царицына-Сталинграда, из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» и музея истории здравоохранения Волгоградской области.