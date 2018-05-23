По многочисленным просьбам жителей Волгограда и Волжского, выставка кактусов и суккулентов, которая проходит в оранжерее ботанического сада, была продлена. Как сообщают в пресс-службе комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, познакомиться с уникальными видами суккулентов можно будет до конца текущей недели.

Работники ботанического сада отмечают, что выставка вызвала огромный интерес у цветоводов, но далеко не все желающие смогли в дни ее проведения посетить оранжерею ботсада. По просьбам тех, кто не успел познакомиться с коллекциями кактусов, руководство учреждения приняло решение о продлении выставки и проведении Дня открытых дверей, посвященного суккулентам. Специалисты сада и известные коллекционеры Волгограда и Волжского не только расскажут о представленных на выставке 200 видах и сортах суккулентов, но и поделятся секретами ухода за ними, а также проведут мастер-классы по созданию мини флорариумов – композиций из кактусов, помещенных в разнообразные сосуды.

Выставка проходит ежедневно с 8 до 16 часов в оранжерее ботанического сада по адресу: г. Волжский, ул. Набережная, 2Л. День открытых дверей состоится 26 мая с 9 до 12 часов.