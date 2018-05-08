Второй этап строительно-монтажных работ по реконструкции мемориального парка у подножия Мамаева Кургана будет завершен к 9 мая 2018 года, как и планировалось. А торжественное открытие новой зоны отдыха состоится 12 июня — в День России.

Третий этап благоустройства территории стартует сразу после завершения ЧМ-2018 по футболу. Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров: «В течение этого года полностью завершим концепцию третьего этапа, к детальной проработке которого приступим после открытия. Это связано с установкой военной техники — для этого нам потребуется не меньше года».

Новый объект станет самым крупным современным сквером на территории областного центра. Площадь осваиваемого земельного участка составляет почти восемь гектаров. В парке были высажены почти две тысячи деревьев и кустарников, цветники, появились пешеходные аллеи, вело- и роликовые дорожки, была установлена современная садовая мебель, светодиодные и встраиваемые светильники, а также сооружен сухой музыкальный фонтан диаметром 16 метров. «Водяной» рисунок фонтана будет постоянно меняться благодаря динамичным 77 струям, вздымающимся вверх на высоту до восьми метров. Особенный эффект будет достигаться с помощью «туманных» насадок и 70 цветных светодиодов. Фонтан будет работать с музыкальным сопровождением, для этого по периметру сооружения будут установлены 12 колонок. Тестовое включение сухого светомузыкального фонтана планируется на 9 мая.

Помимо этого, по обе стороны от фонтана расположились шесть 12-метровых металлических конструкций, которые в будущем будут выполнять роль большого телевизора. Арки соединены между собой светодиодными нитями, на которых и будет транслироваться изображение. Сейчас увидеть эту конструкцию в работе удается немногим, пока рабочие проводят только тестовые включения. Но уже вскоре любой сможет понаблюдать за этой красотой.

Проектом предусмотрена организация современной парковки и санитарной зоны. Новый парк строго зонирован и рассчитан на разные интересы и возрастные группы посетителей. Концепция благоустройства разработана с учетом мнения экспертного сообщества, общественности, а также предложений студентов института архитектуры и строительства ВолгГТУ. Вопросам безопасности в парке уделено особое внимание: новая пассажирская железнодорожная платформа длиной 220 метров отделена от остального пространства защитным ограждением.

Напомним, что первый этап благоустройства парка завершился открытием Аллеи России — одним из знаковых событий 2017 года. Неприглядная, запущенная зеленая зона за считанные месяцы превратилась в современный благоустроенный парк. В обновленной части сквера были высажены деревья и кустарники, сооружены пешеходные дорожки, смонтированы современные парковые светильники и садовая мебель, установлен знак, являющийся историческим и природным памятником, — легендарный Сталинградский тополь.