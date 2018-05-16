Любители автомобилей, особенно прокаченных, готовы ли ваши уши к нереальным басам или нет? Если готовы, то вы непременно должны отправиться в ближайшую субботу в Волжский, где будет проходить одно из крутейших мероприятий — очередной этап Чемпионата России по автозвуку в формате BTL. Площадкой для проведения мероприятия станет ПКиО Волжский. Оно объединит интересы не только узконаправленной целевой аудитории, но и станет центром внимания для всех тех, кто связан с автомобильной темой. В мероприятие примут любители ретро-автомобилей и владельцы тюнингованных авто, чтобы продемонстрировать искусство реставрации и умение выделить свой автомобиль из общей массы.

Для тех, кто предпочитает новинки, будет предоставлена возможность ознакомиться с моделями ведущих иностранных автоконцернов прямо на площадке, а некоторые из них можно будет даже испытать на тест-драйве непосредственно на трассе, предназначенной для внедорожной езды.

Ну и, конечно же, тут пройдут и соревнования по автозвуку, где участники представят новые проекты и будут бороться не только за звание Чемпиона России, но и за первые строчки мирового рейтинга в рамках проекта МТМ, куда входят страны Южной и Северной Америки, Европа и Япония.

Генеральный спонсор мероприятия, которым выступает компания ЛУКОЙЛ, готовит для гостей гостеприимную брендовую зону фестиваля звука и тюнинга. Карты лояльности АЗС ЛУКОЙЛ уже ждут вас. По доброй традиции, ЛУКОЙЛ отметит участника, который проделал самый дальний путь и обеспечит топливом для возвращения домой.

Победителям этапа, занявшим первое место в разных номинациях, будут также вручены топливные сертификаты от компании ЛУКОЙЛ, а также уникальные дизайнерские стеклянные награды ручной работы с логотипом компании на память об участии.

Если вы ещё не решились идти или нет, то обязательно посмотрите нашу прошлогоднюю публикацию — «Низкий бас радует нас». В Волжском прошел чемпионат по автозвуку, и вы сразу поймете, что данное мероприятие пропускать не стоит.

Мероприятие пройдет 19 мая с 12:00 до 19:00 в ПКиО Волжский.