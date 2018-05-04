Начиная со 2 мая на Волжской ГЭС начали снижать расход воды в соответствии с указаниями Федерального агентства водных ресурсов. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, с 1 по 12 мая включительно установлены следующие режимы работы Волгоградского гидроузла со среднесуточными сбросными расходами:

01.05.2018 — 27000 ± 500 куб.м/с,

02.05.2018 — 07.05.2018 — 25000 ± 500 куб.м/с,

08.05.2018 — 22000 ± 500 куб.м/с,

09.05.2018 — 19000 ± 500 куб.м/с,

10.05.2018 — 17000 ± 500 куб.м/с,

11.05.2018 — 16000 ± 500 куб.м/с,

12.05.2018 — 16000 ± 500 куб.м/с.

Достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется. Изменения в режиме работы станции связаны с необходимостью соблюдения графика специального обводнительного попуска, с целью создания благоприятных условий для нереста рыбы. Специальный обводнительный попуск в низовья Волги необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

Дальнейший режим работы гидростанции будет определен Федеральным агентством водных ресурсов в зависимости от складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.