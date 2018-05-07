Хотите посетить татарский праздник, но думаете, что ехать придется далеко? Не совсем так. Уже в ближайшие выходные 12 мая в с. Малые Чапурники Светлоярского муниципального района состоится XXX-й областной фольклорно-этнографический татарский праздник «Сабантуй».

Почему «Сабантуй» будет проходить именно там? А потому что в Светлоярском районе проживают 60 национальностей, и татарское население — одно из самых многочисленных в районе. Оно занимает второе место после русского населения.

История праздника Сабантуй насчитывает более тысячи лет. Истоки празднования уходят в глубокую древность и связаны с аграрным культом. Об этом свидетельствует его название: сабан означает «яровые» или «плуг», а туй — «свадьба», «торжество». Таким образом, смысл слова «сабантуй» — торжество в честь сева яровых.

В силу своей особой духовности и объединяющей красоте, Сабантуй с годами завоевывает любовь всех, кто хоть раз принял в нем участие. Сегодня он перешагнул национальные и межгосударственные границы. Не так давно ЮНЕСКО признало «праздник плуга» национальным достоянием.

Сабантуй проходит как многожанровый праздник, в котором принимают участие большое количество профессиональных и самодеятельных певцов, танцоров, музыкантов, мастеров декоративно-прикладного искусства.

Праздничная программа включает в себя: концерт художественной самодеятельности, национальные спортивные конкурсы, соревнования, показательные выступления наездников. Кроме того, праздник дает прекрасную возможность поближе познакомиться с искусством и бытом татарского народа, его обычаями, национальной кухней и костюмами.

Расширяются границы участников художественной самодеятельности. Наряду с коллективами Светлоярского района на одной сцене выступают коллективы г. Казани, Астрахани, Республики Калмыкия, Татарстана и Волгоградской области.

Учредителями и организаторами праздника являются:

• Администрация Светлоярского муниципального района.

• Комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

• ГБУК «Волгоградский областной центр народного творчества».