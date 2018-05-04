Если вы любите фотографировать и очень хотите показать свои работы публике, то обязательно примите участие в VII региональном конкурсе «Волгоградская область в фотообъективе». Прием работ уже начался, фотографии будут приниматься с 3 мая до 3 августа 2018 года.

В этом году в конкурсе представлено 7 номинаций. Все желающие могут прислать свои работы с видами культурных и исторических достопримечательностей, красивых природных объектов, ярких спортивных соревнований и активного отдыха, лучших моментов фестивалей и праздников, которые проходят на территории Волгоградской области.

Одна из номинаций — «Связь времен». Представленные в ней снимки отражают отношение современного поколения к значимым событиям прошлого, объектам истории, традициям. Для любителей панорамных снимков предусмотрена номинация «Город с высоты», а для жителей других стран и регионов России — номинация «Волгоградская область глазами туриста». В рамках конкурса пройдут фотовыставки, по итогам которых будет выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий».

Принять участие в конкурсе могут как любители, так и профессионалы фотосъемки. Для этого необходимо заполнить бланк-заявку, приложить к ней свои работы и направить материалы в электронном и печатном виде в Туристско-информационный центр Волгоградской области по адресу: 400131, г. Волгоград, ул. Гагарина, 12, и по электронной почте — [email protected]. В письме необходимо поставить пометку «Фотоконкурс». С полными условиями участия можно ознакомиться на сайте www.turizm-volgograd.ru в разделе «Конкурсы», дополнительная информация по телефону: (8442) 52-98-93.

Напомним, фотоконкурс «Волгоградская область в фотообъективе» пройдет в регионе в седьмой раз. В прошлом году были представлены работы 30 участников, всего за 6 лет его существования в нем приняли участие более тысячи работ российских и зарубежных авторов. Творческий фотопроект способствует повышению туристической привлекательности региона и дает возможность всем любителям фотографии проявить свой талант. Организатором конкурса выступает региональное агентство туризма и социокультурных проектов.