27 мая в Волгограде на территории музея «Россия – Моя история» (в пойме р.Царица) пройдет большой семейно-спортивный праздник «Зеленый марафон». Начало мероприятия в 9:00.

«Зеленый марафон» уже стал доброй традицией Сбербанка, а сам проект нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. В Волгограде «Зеленый марафон» пройдет уже в седьмой раз, в этом году – совместно с Фондом Елены Исинбаевой.

Традиционно на «Зеленом марафоне» для спортсменов и любителей будет организована традиционная дистанция на 4,2 километра. Всем участникам, преодолевшим дистанцию, предусмотрены памятные медали.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города на праздник спорта, здоровья и позитива! Это отличный повод прийти и отдохнуть всей семьей, а заодно и поставить новые спортивные рекорды. Здесь каждый найдет себе активность по душе», — отметил управляющий Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Евгений Воеводин.

В этом году волгоградцев ждет море ярких активностей и позитива: выступление спортивных, музыкальных и танцевальных коллективов, трогательный зоопарк, аниматоры, аквагрим, батут, игровые зоны, Музей занимательных наук Эйнштейна, приятные сюрпризы от партнеров, награждение победителей, а также социальные акции.

Для того, чтобы принять участие в «Зеленом марафоне», необходимо пройти простую электронную регистрацию, она уже открыта на сайте greenmarathon.ru* или сделать это прямо на площадке. Участие в «Зеленом марафоне» бесплатное.

*Для участия в забеге каждый бегун должен предоставить оригинал медицинской справки о состоянии здоровья и возможности участия в забеге на 4,2 км.