В ближайшие выходные на территории #ЗаАкварелье впервые состоится фестиваль уличной культуры Акваграффити. Обещают, что гостем фестиваля станет Andrey Adno — один из ярчайших представителей российского уличного искусства, граффити-художник и дизайнер из Калининграда, живущий в Вильнюсе. Он увлекся граффити в 2004-м году, а в 2008-м создал собственную дизайн-студию и занимался разработкой фирменных стилей, программных интерфейсов и многим другим.

По данным пресс-службы ТРЦ «Акварель», мероприятие будет проходить 26 и 27 мая с 13:00 до 19:00. В эти дни у всех будет возможность сделать селфи на фоне эксклюзивного граффити от Андрея Adno. А также поучаствовать в мастер-классах по искусству граффити и просто пообщаться с Андреем вживую.

На фестивале вас ждут: танцевальное хип-хоп шоу от лучших коллективов города, горячие R&B сеты от известных диджеев, летняя фуд зона под открытым небом и много другое.