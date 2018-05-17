Вы давно мечтаете о домашнем питомце, но никак не можете решиться и выбрать, где и кого именно брать под свою опеку? Тогда вам нужно в это воскресенье посетить благотворительную акцию-выставку животных «Дорога домой», которая будет проходить в Комсомольском саду Волгограда.

Мероприятие состоится 20 мая с 12:00 до 16:00. Организаторами акции выступают МБУК “Отдых-Центр”, Волгоградский областной благотворительный фонд защиты животных, приют для бездомных животных «Дино» при поддержке администрации Центрального р-на г. Волгограда.

В программе гостей ждут:

— показательные выступление метиса Грома, воспитанника приюта «Дино» (номера дрессировки повышенной сложности);

— выступление фольклорного ансамбля «Гомониха»;

— выступление Кавер-группы «Иволга»;

— выставка животных, ожидающих хозяев (кошки, собаки);

— информационный уголок (программа «Гуманное соседство» (стерилизация, биркование и вакцинация бездомных собак), консультации по оказанию помощи стрижам, консультация кинолога, ветеринара);

— палатка сбора помощи для приюта «Дино» (амуниция, ветпрепараты, переноски, подстилки, корм);

— фотозона с животными приюта (немецкая овчарка Ежик (Морро Фон Руссешен Хом), участница конкурса «Хвостатый карнавал» метис Роза (Костюм Донна Роза) и др.);

— уголок аквагрима;

— развлечения для детей (конкурсы, игры, шоу мыльных пузырей).

Спецально приглашённые на мероприятие представители коммунального хозяйства города обстоятельно ответят на вопросы, связанные с проблемой бродячих собак в свете проводимого в городе мундиаля.

За подробностями можно обратиться по телефону +7 (902) 363-30-83.