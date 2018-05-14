Волгоградцев приглашают на презентацию концепции Музея историй чистой воды «Фильтры», которая состоится в Интерактивном музее «Россия — моя история». Концепция музея была разработана ведущими музейными проектировщиками страны как культурное учреждение принципиально нового для Волгограда типа, который предлагается создать на основе корпоративного Музея Водоканала.

В предлагаемой концепции Музей Водоканала получает новое название – Музей историй чистой воды «Фильтры». Базовый принцип концепции – многообразие взглядов на любой предмет, поэтому это не музей одной истории, но музей историй, а они у всех свои. Экспозиция предполагает различные сценарии для разных групп посетителей: от привычных экскурсий до сотворчества. Музей «Фильтры» не имеет жесткой специализации как исторический, технический или художественный. Все эти возможности он соединяет на разных уровнях. Здесь история города раскрывается через историю его коммунального хозяйства: водопровод как антитеза войне, поскольку подразумевает непрерывное течение, движение воды.

Также разработчики предлагает свежую интерпретацию царицынского индустриального наследия, сопоставимую с мировым уровнем запросов к таким проектам. Архитектурные решения на презентации представит автор – Дмитрий Меркушев (Пермь). Специализация Дмитрия Меркушева – экспозиционный дизайн и реконструкция исторических зданий. В его портфолио – дизайн музея «Пермские моторы», экспозиции выставок Пермской государственной художественной галереи, Уральского филиала ГЦСИ-РОСИЗО. Проектную деятельность Дмитрий соединяет с педагогической и обучает школьников работе с объемом и пространством в Пермской школе дизайна «Точка».

Проект реализует Арт-медиа-центр «Коммуна» – некоммерческая организация, созданная в 2017 году для развития музейных проектов, в первую очередь Музея водоканала, победитель грантового конкурса 2017 года на поддержку программ межмузейного сотрудничества программы «Музейный десант» Благотворительного фонда В. Потанина.

Презентация концепции нового музея состоится 15 мая в конференц-зале Интерактивного музея «Россия — моя история» по адресу: набережная 62-й Армии, 1б. Начало в 18:00. Вход свободный. Справки по телефону +7 961-088-36-63 (Анна Валерьевна Степнова, директор Музея водоканала, председатель АНО «Арт-медиа-центр «Коммуна»).