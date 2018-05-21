И вновь в Волгограде прошел велопарад, который в этом году собрал огромное число участников. По данным организаторов, участников было около двух тысяч. Все они решили показать, что велосипед — это не только спортивный инвентарь, но и отличное средство передвижения, к тому же экологичное и очень компактное. Велопарад проходит не в первый раз, но такое количество участников отмечается впервые.

Помимо большого колличества участников, было и ещё одно новшество — в этот раз велопарад стартовал сразу с двух точек, а не с одной, как это было ранее. Одна точка старта располагалась в Советском районе, вторая — в Краснооктябрьском. Финишировали велолюбители на площади Павших Борцов, где для них состоялись праздничный концерт и лотерея, главным призом в которой стал новый велосипед.

Организаторами мероприятия выступили МУ «Социум» и Союз велосипедистов Волгограда при поддержке городского комитета молодежной политики и туризма. Как отмечают организаторы, основная цель проведения спортивного праздника – развитие велоспорта на территории Волгограда, пропаганда здорового образа жизни и приобщение жителей города к регулярным занятиям спортом.

Как пояснил председатель комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда Иван Радько: «Мы всегда поддерживаем инициативы волгоградского велосообщества, которое популяризирует здоровый образ жизни и активный отдых среди молодежи. Мы очень рады, что в этом году Волгоградский велопарад собрал рекордное количество любителей этого вида спорта, которые объединились в одну колонну и встретились на главной площади города. Это означает, что в нашем городе стало больше приверженцев здорового образа жизни».

Обладателем главного приза — дорожного велосипеда — в результате призовой лотереи стал 31-летний молодой человек, работающий на одном из предприятий Волгограда.

— Я подарю этот велосипед своей жене, — отметил победитель призовой лотереи. – И тогда в следующий раз мы будем участвовать в городском велопараде вместе.