1 мая — День весны и труда. Традиционно в этот день во многих городах нашей необъятной родины проходят первомайские демонстрации, во время которых профсоюзы трудящихся устраивают всеобщее шествие по улицам городов. Наш город также принимает участие в празднование, традиционно в этот день сотни и тысячи жителей города присоединяются к митингу профсоюзов, который объединяет трудящихся разных отраслей.

Первомайское шествие в этом году началось на площади Ленина и завершилось на площади Павших Борцов. Участниками первомайской демонстрации стали руководители и активисты профсоюзов, коллективы волгоградских предприятий, лидеры политических партий и общественных организаций, представители региональных и городских властей, студенты, ветераны и простые горожане. Многие участники шли под флагами своей организации, а некоторые несли в руках российский триколор. Шествие возглавляли барабанщицы, которые и задавали темп.

Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество

Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество

Лозунги, шары, флаги и даже живая музыка, все это можно было увидеть во время первомайского шествия. Ну а если вы не смогли к нему присоединиться, то смотрите как это было.

Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество

Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество
Волгоградские профсоюзы вышли на первомайскую демонстрацию Общество

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