1 мая — День весны и труда. Традиционно в этот день во многих городах нашей необъятной родины проходят первомайские демонстрации, во время которых профсоюзы трудящихся устраивают всеобщее шествие по улицам городов. Наш город также принимает участие в празднование, традиционно в этот день сотни и тысячи жителей города присоединяются к митингу профсоюзов, который объединяет трудящихся разных отраслей.

Первомайское шествие в этом году началось на площади Ленина и завершилось на площади Павших Борцов. Участниками первомайской демонстрации стали руководители и активисты профсоюзов, коллективы волгоградских предприятий, лидеры политических партий и общественных организаций, представители региональных и городских властей, студенты, ветераны и простые горожане. Многие участники шли под флагами своей организации, а некоторые несли в руках российский триколор. Шествие возглавляли барабанщицы, которые и задавали темп.

Лозунги, шары, флаги и даже живая музыка, все это можно было увидеть во время первомайского шествия. Ну а если вы не смогли к нему присоединиться, то смотрите как это было.