В Кузоватовском районе Ульяновской области с 10 по 12 июня пройдёт ралли-рейд «Холмы России». Гонка имеет статус второго этапа Кубка России и третьего этапа открытого Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам «Холмы России» 2018 года. Кроме того, в рамках этого ралли-рейда запланирован второй этап соревнований Moto Rally Cup.

Общая дистанция гонки составляет порядка 350 километров! Участников ралли-рейда, как всегда, ожидает добротная скоростная трасса. А зрители смогут воочию увидеть, как грузовики, внедорожники, мотоциклы и мотовездеходы преодолевают броды и трамплины, крутые склоны и головокружительные подъёмы.

Волгоградскую область в гонке представят два сильных пилота: Александр Орлов из города-героя Волгограда на Lada 4×4 CNG, которая едет на природном газе – метане. И Денис Калинин из города Волжский на Niva Chevrolet. Обе «Нивы» заявлены в классе N (Национальный) в составе одной команды ATC Racing. Им предстоит дать бой сильной заводской команде Ульяновского автозавода, выступающей на автомобилях УАЗ Патриот. Да и среди подготовленных «Нив» ожидается весьма серьёзная конкуренция.

Торжественное открытие гонки состоится в воскресенье, 10 июня, на центральной площади рабочего посёлка Кузоватово в 17 часов, а в 18 часов экипажи участников соревнований отправятся на первый 20-километровый скоростной участок (СУ). Основная борьба развернётся на следующий день на двух СУ, составляющих в сумме около 300 километров!

Вся официальная информация опубликована на сайте Российской автомобильной федерации, на сайте организаторов соревнований НП «Икс Тим Клуб» , на сайте всероссийской любительской гоночной серии Moto Rally Cup. Новости и фотографии с гонки публикуются в группе соревнований «Холмы России» в социальной сети Вконтакте.

Официальное видео по итогам бахи «Симбирский тракт», 1 этапа Кубка России, 1 этапа открытого Чемпионата Ульяновской области по ралли-рейдам 2018 года:

Официальное видео по итогам бахи «Введенские просторы», 2 этапа открытого Чемпионата Ульяновской области «Холмы России», 2 этапа Кубка ДОСААФ России 2018 года:

Спешите увидеть на трассе экипажи мастеров заводских команд УАЗ, Газ Рейд Спорт и других сильнейших спортсменов!