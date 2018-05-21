Волгоградские кикбоксеры привезли с Чемпионата и первенства России в разделе фулл-контакт с лоу-киком привезли пять медалей. Чемпионат проходил в Томске с 15 по 18 мая.

Участниками соревнований стали около 350 спортсменов из сорока регионов страны, которые поборолись за награды в трех возрастных категориях. Волгоградские бойцы завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.

Надо отметить, что организаторы постарались на славу и подготовили прекрасные условия как для спортсменов, так и для зрителей. Состязания проходили на трех рингах во Дворце зрелищ и спорта, а венчал их гала-концерт.

По итогам соревнований юниоров 17-18 лет на третью ступень пьедестала почета поднялись Сергей Плотников (51 кг) и Фархад Бабаев (60 кг), чьи турнирные пути оказались практически идентичны. Ребята успешно провели стартовые поединки, а в полуфиналах уступили местным спортсменам — будущим чемпионам.

Свой первый титул чемпиона России среди взрослых завоевал 20-летний Янис Будагов, выступавший в весе до 67 кг. В этой категории в борьбу за награды вступили сразу трое волгоградцев – на старте компанию Янису составили Дмитрий Луняченко и Вагрич Карапетян, но лишь ученику Михаила Мишина и Дмитрия Соломина удалось добраться до высшей ступени пьедестала почета. Причем, чтобы сделать это, ему пришлось выбить из турнира обидчиков и Луняченко, и Карапетяна. Итак, в первом поединке чемпион мира-2016 среди юниоров Будагов победил представителя Москвы Эльмиго Губадова, затем оставил не удел посланца Хабаровского края Андрея Прохорова и вышел в полуфинал, где ему противостоял мастер спорта международного класса из Башкортостана Азамат Мусин, выигравший в первом круге у Карапетяна. За плечами 27-летнего Мусина немало громких побед – он многократный чемпион России, двукратный чемпион Европы, призер чемпионата мира… Но пришло время молодых. Будагов не дал судьям усомниться в своем превосходстве и уверенно заработал путевку в финал, где его поджидал ровесник, амбициозный рязанский спортсмен Владислав Власенко. Именно он лишил медали Луняченко, преградив путь волгоградцу в четвертьфинале. «Золотой» поединок все расставил по местам – на сегодняшний день сильнейший в России Янис Будагов!

Всем известно, что завоевать титул в первый раз гораздо легче, чем удержать его – 21-летний Иван Авдеев отправлялся в Томск в ранге действующего чемпиона страны в весовой категории до 63,5 кг, а потому все внимание специалистов было приковано именно к нему. Но подопечный Дмитрия Соломина и Сергея Гаврилова уверенно преодолел весь турнирный путь, хотя стартовый поединок немного заставил понервничать тренеров – очень уж настойчив был соперник из Тывы Чаяян Ооржак. Полуфинал с Рабаданом Рабадановым из Дагестана сложился гораздо проще, ну а в решающем бою Авдееву пришлось сражаться с земляком, учеником Евгения Шевцова — Табризом Исмаиловым. Исмаилов, выполнивший осенью норматив мастера спорта, прибавляет с каждым турниром, но на сегодняшний день класс Авдеева выше – именно Иван завоевал золотую медаль, а Табриз удостоился «серебра».

Теперь Авдееву и Будагову предстоит сосредоточиться на подготовке к чемпионату Европы, который пройдет в октябре в словацкой Братиславе.