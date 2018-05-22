Волгоградская библиотека им. М. Горького приглашает жителей и гостей города на традиционную ежегодную акцию «БиблиоДень», приуроченную ко Дню славянской письменности и культуры и Общероссийскому дню библиотек. Мероприятие будет проходить 26 мая, в этот день посетителей «Горьковки» ждут разнообразные мероприятия, тематически связанные с этими замечательными праздниками.

Музыкально-литературную композицию «Аленький цветочек» покажут учащиеся Детской музыкальной школы №8 с участием лауреата международных конкурсов ансамбля «Grace». Состоится презентация лекционного цикла «Максим Горький: путь на Олимп и обратно» кандидата исторических наук, доцента, директора Волгоградского филиала Российского общества «Знание» Виктора Степаненко. Книгу исландского писателя, философа, филолога-русиста, переводчика на исландский язык «Слова о полку Игореве» и других произведений русской литературы Ауртни Бергманна «Торвальд Странник» презентует директор Общества дружбы Россия-Исландия Елена Баринова.

На мастер-классах «Традиционные славянские промыслы» можно будет освоить азы мезенской росписи, лоскутного шитья, изготовления традиционной русской куклы, тестопластики и плетения из лыка, лозы и соломки. Заседание Клуба путешественников будет посвящено Республике Беларусь – стране, близкой россиянам не только географически, но и духовно. А заседание творческой лаборатории «Ятъ» – обсуждению структуры и композиции литературного произведения. На выставке «Подруга думы праздной, чернильница моя» будут представлены старинные письменные принадлежности из музея истории русского языка им. О.Н. Трубачева Центра «Олимпия».

Также состоится традиционная церемония награждения друзей библиотеки у Древа благодеяний. Книголюбы смогут пополнить свои домашние коллекции продукцией волгоградских издательств и книгами из Обменно-резервного фонда библиотеки. И, конечно же, посетителей ждут тематические книжные выставки. С подробной программой «БиблиоДня» можно познакомиться на сайте Волгоградской библиотеки им. М. Горького. Справки по тел. 8(8442)33-20-21 (контактное лицо: Ирина Валентиновна Катаева) и электронной почте [email protected].