В Международный день защиты детей в Волгоградской областной детской библиотеке состоится веселый и познавательный праздник «Лето в ладошках» для воспитанников детских садов и школьников Волгограда. Праздник состоится 1 июня. В этот день библиотека превратится в летний детский лагерь, каждый отряд которого ждут необыкновенные приключения, веселые путешествия и таинственные открытия.

В сопровождении литературных героев на различных воображаемых средствах передвижения отряд «Отважные землепроходцы» совершит виртуальное кругосветное путешествие по странам и континентам: дети лучше узнают традиции и обычаи людей разных национальностей, поиграют в познавательные народные игры, прочитают веселые стихи иностранных авторов, споют иноземные песни.

Знакомство с правами литературных героев предстоит отряду «Веселые исследователи». Айболит и старуха Шапокляк попросят ребят навести порядок в сказках, разыскать и перевоспитать злодеев, восстановить справедливость и исправить допущенные ошибки. Подарком для юных правоведов станет выступление начинающих артистов из танцевального ансамбля «Пятёрочка» ДШИ №4.

Отряд «Знатоки сказок» пройдёт занимательный квест «Подарки Шарля Перро». Ребята вспомнят невероятные приключения Кота в сапогах, Золушки и Красной Шапочки, разгадают сказочные загадки, поучаствуют в подвижных и познавательных играх с любимыми литературными героями.

Встретиться с персонажами книг Жюля Верна, Роберта Стивенсона, Клайва Льюиса предстоит отряду «Книжные фанаты». Дети примут участие в настоящей библиотечной зарнице: каждый сможет проявить смекалку, выносливость и читательские способности в занимательных конкурсах и соревнованиях. Также всех ждёт веселая музыкальная игра «Угадай мелодию» и зажигательная дискотека.

В завершение праздника детвора получит сладкие призы, на лепестках ромашки напишет послание-пожелание детям мира и вместе с яркими шарами запустит его в бездонное голубое небо.

Отметим, что в течение всего дня в библиотеке будут работать книжные выставки, представляющие широкий диапазон литературы для летнего досугового чтения детей и подростков.

Праздник «Лето в ладошках» состоится 1 июня в Волгоградской областной детской библиотеке по адресу: ул. Рокоссовского, 48. Время проведения: 9:30-12:00. Координатор мероприятия: Абдуллаева Ольга Глебовна, заместитель директора ВОДБ, тел. 8 (8442)37-72-56.